Galatasaray’da seçim kızışıyor! Başkan adayı Yiğit Şardan Fatih Terim ile çalışır mı?

Galatasaray'da seçim yaklaşıyor. 19 Haziran'da yapılacağı açıklanan seçimde 6 aday yarışacak. Son olarak bugün Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Yiğit Şardan da adaylığını açıkladı. Yiğit Şardan'ın adaylığını açıklamasının ardından akıllara 2010 senesinde Yiğit Şardan ve Fatih Terim arasında yaşanan teknik direktörlük seçimini getirdi.
YİĞİT ŞARDAN SEÇİLİRSE FATİH TERİM'LE ÇALIŞIR MI? 2010'DA NELER YAŞANMIŞTI?
Seçime hazırlanan Galatasaray'da birçok soru işareti masada duruyor. Bunlardan en önemli konu ise Fatih Terim'in seçilecek yeni yönetimle çalışıp çalışmayacağı konusu. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ile kriz yaşayan Fatih Terim'in Galatasaray'daki geleceği konuşulmaya başlandı.
Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas, seçildiği taktirde Fatih Terim'le yola devam etmek istediğini açıklamıştı. Bugün de Yiğit Şardan başkanlık için adaylığını koydu. Yiğit Şardan'ın adaylığı sonrası akıllara 2010'da yaşanan olay geldi.
FRANK RİJKAARD'DAN SONRA FATİH TERİM YERİNE HAGİ TERCİH EDİLMİŞTİ
2010 yılında Galatasaray'ın yöneticilerinden biri olan Yiğit Şardan o günlerde Fatih Terim ile Hagi arasında yapılan tercihin perde arkasıyla alakalı flaş açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaraylı yönetici Yiğit Şardan, Hagi'nin takımın başına getirilme sürecini anlatmıştı.
Galatasaray'ın yöneticilerinden Yiğit Şardan 2020 yılında, Gheorghe Hagi'nin Florya'da düzenlenen imza töreninde Rijkaard'ın yerine gelecek ismi belirleme sürecine dair bir açıklama yapmıştı.
YİĞİT ŞARDAN FATİH TERİM'İN NEDEN TERCİH EDİLMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Fatih Terim'in yaptıkları teklifi ailevi sebeplerden dolayı reddettiğini ifade eden Yiğit Şardan, "Rijkaard ile yollarımızı ayırmaya karar verdiğimiz noktada tüm alternatiflerimizi gözden geçirdik. Biz yönetim olarak sezon ortasında bu takımı içimizden birisi devralmasını istedik. Türkiye'yi, futbolcusunu ve koşullarını bilen biri olmasını istedik. Biz sadece iki isim üzerinde mutabık kaldık, birincisi Fatih Terim, ikincisi Hagi'ydi. İlk olarak Fatih Terim'e teklif yapmamızın sebebi kadromuzdaki birçok oyuncuyu iyi tanımasıydı. Salı gecesi ve çarşamba günü iki görüşme yaptık. Salı günü görüştüğümüzde öncelikle Adnan Sezgin'in Fatih Terim ile görüşmesiyle başlamıştır. Terim, bizden 12 saat süre istedi. Çarşamba günü iki saatlik bir görüşme yaptık, Fatih Terim ailemle görüştüm ve benim Türkiye'de çalışmamı istemiyorlar. Çünkü her çalıştığım dönemde çok yıpratıldım diyerek, teklifi kabul etmedi. Söz edildiği gibi Adnan Sezgin yüzünden Fatih Terim'in görev almaması tamamen yanlıştır. Bize olmadık şartlar koştu, Adnan Sezgin ile çalışmak istemediği yönündeki haberlerin hepsi yalandır. Aynı gün Hagi ile görüştük. Telefondaki görüşmemiz olumlu geçti, daha sonra da Adnan Sezgin'in yürüttüğü sürecin sonunda Hagi ile anlaşmaya vardık. Hagi'nin içimizden biri olan Tugay Kerimoğlu ile çalışmak isteyip istemediğini sorduk. Hagi de buna olumlu görüş bildirdi, Tugay'la birlikte iyi işler yapabiliriz dedi" açıklamalarını yapmıştı.
Şimdi ise akıllara yine aynı soru geldi: Yiğit Şardan, Galatasaray'ın başkanı seçilirse Fatih Terim ile yola devam eder mi?
ÜMİT DAVALA VE LEVENT ŞAHİN TEKNİK EKİPTEN İSTİFA ETTİ
Galatasaray'da yeni sezonda başkan ve teknik direktörlük için belirsizlik sürerken sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in ekibinden iki ayrılık haberi geldi. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin yeni sezonda Terim'in ekibinden ayrıldı.
Galatasaray'da yeni sezonda yönetim ve teknik direktör belirsizliği sürerken 2 ayrılık haberi geldi. Sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin yeni sezonda Fatih Terim'in ekibinden ayrılarak teknik direktörlük için teklif beklemeye başlayacaklar.
TEKNİK EKİBE İKİ YENİ İSİM: SELÇUK İNAN VE ALBERT RİERA
Levent Şahin ve Ümit Davala yerine Selçuk İnan ve Albert Riera yeni sezonda Fatih Terim'in göreve devam etmesi halinde yardımcı antrenör olarak kulübeye inecekler.
Yaşanan bu ayrılık sonrası Fatih Terim'in de takımda kalıp kalmayacağı konusunda da soru işaretleri oluşmaya başladı. Terim'in bu konudaki sessizliği devam ediyor.