Galatasaray’da seçim kızışıyor! Başkan adayı Yiğit Şardan Fatih Terim ile çalışır mı?

YİĞİT ŞARDAN FATİH TERİM'İN NEDEN TERCİH EDİLMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fatih Terim'in yaptıkları teklifi ailevi sebeplerden dolayı reddettiğini ifade eden Yiğit Şardan, "Rijkaard ile yollarımızı ayırmaya karar verdiğimiz noktada tüm alternatiflerimizi gözden geçirdik. Biz yönetim olarak sezon ortasında bu takımı içimizden birisi devralmasını istedik. Türkiye'yi, futbolcusunu ve koşullarını bilen biri olmasını istedik. Biz sadece iki isim üzerinde mutabık kaldık, birincisi Fatih Terim, ikincisi Hagi'ydi. İlk olarak Fatih Terim'e teklif yapmamızın sebebi kadromuzdaki birçok oyuncuyu iyi tanımasıydı. Salı gecesi ve çarşamba günü iki görüşme yaptık. Salı günü görüştüğümüzde öncelikle Adnan Sezgin'in Fatih Terim ile görüşmesiyle başlamıştır. Terim, bizden 12 saat süre istedi. Çarşamba günü iki saatlik bir görüşme yaptık, Fatih Terim ailemle görüştüm ve benim Türkiye'de çalışmamı istemiyorlar. Çünkü her çalıştığım dönemde çok yıpratıldım diyerek, teklifi kabul etmedi. Söz edildiği gibi Adnan Sezgin yüzünden Fatih Terim'in görev almaması tamamen yanlıştır. Bize olmadık şartlar koştu, Adnan Sezgin ile çalışmak istemediği yönündeki haberlerin hepsi yalandır. Aynı gün Hagi ile görüştük. Telefondaki görüşmemiz olumlu geçti, daha sonra da Adnan Sezgin'in yürüttüğü sürecin sonunda Hagi ile anlaşmaya vardık. Hagi'nin içimizden biri olan Tugay Kerimoğlu ile çalışmak isteyip istemediğini sorduk. Hagi de buna olumlu görüş bildirdi, Tugay'la birlikte iyi işler yapabiliriz dedi" açıklamalarını yapmıştı.

Şimdi ise akıllara yine aynı soru geldi: Yiğit Şardan, Galatasaray'ın başkanı seçilirse Fatih Terim ile yola devam eder mi?