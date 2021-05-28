Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor'un eski futbolcusu Billong'tan o iddialara yalanlama! 'Hiçbir zaman karışmadım...'
Giriş Tarihi: 28.5.2021 15:42 Son Güncelleme: 28.5.2021 15:42

'un eski futbolcusu Billong'tan o iddialara yalanlama! 'Hiçbir zaman karışmadım...'

Hatayspor'un eski futbolcusu Billong'tan o iddialara yalanlama! 'Hiçbir zaman karışmadım...'

'un eski futbolcusu Jean-Claude Billong, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara cevap verdi. Hiçbir zaman şike ve teşvik gibi durumların içeriisnde olmadığını ifade eden Billong, hakkında çıkan bu iddiaların kendisini çok üzdüğünü Hatayspor'da iyi bir sene geçirerek milli takımdan davet aldığını belirtti.

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maç sonrasında adı bazı iddialara karışan Billong'tan açıklama geldi! Beşiktaş da resmi internet sitesinden söz konusu iddialar hakkında sert bir açıklama yayınlayarak 'Bu gidişatla ne istendiğinin farkındayız.' mesajını vermişti. Billong, Instagram hesabından yaptığı açıklamada bu haberlerin kendisini çok üzdüğünü belirtti.

'Türkiye'deki haberler beni çok üzüyor. Hatayspor'da iyi bir sezon geçirdim ve milli takıma çağrıldım. Hiçbir zaman şike ve teşvik faaliyetlerine karışmadım ve karışmayacağım. '

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Hatayspor'un eski futbolcusu Billong'tan o iddialara yalanlama! 'Hiçbir zaman karışmadım...'
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