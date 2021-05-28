Hatayspor'un eski futbolcusu Billong'tan o iddialara yalanlama! 'Hiçbir zaman karışmadım...'

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maç sonrasında adı bazı iddialara karışan Billong'tan açıklama geldi! Beşiktaş da resmi internet sitesinden söz konusu iddialar hakkında sert bir açıklama yayınlayarak 'Bu gidişatla ne istendiğinin farkındayız.' mesajını vermişti. Billong, Instagram hesabından yaptığı açıklamada bu haberlerin kendisini çok üzdüğünü belirtti.

'Türkiye'deki haberler beni çok üzüyor. Hatayspor'da iyi bir sezon geçirdim ve milli takıma çağrıldım. Hiçbir zaman şike ve teşvik faaliyetlerine karışmadım ve karışmayacağım. '