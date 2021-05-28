Hocamızla aramızı bozmak istiyorlar

İnşallah hep birlikte Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere taşıyacağız. Umarım teknik direktörümüzle kimse aramızı bozmaz. Bunu isteyenler var... "Çok zorlu şartlarda 'kesin şampiyonuz' dedim. Yine en güçlü adayız ama bu kez söz veremem. Avrupa'da ülke puanına katkı yapmalıyız"
Beşiktaş'ın müzesinde gerçekleştirilen röportaja şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederek başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu: "İnşallah hep beraber Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere taşıyacağız. Kimse hocamızla aramızı bozmaz umarım. Çünkü bunu yapmak isteyenler var. Başarılarımızı kıskananların, hocamızı ilişkilerimizi bozmaktan yola çıkarak bunları yaptığını düşünüyorum. Ben herzaman hoca ile huzurlu ve sağlıklı çalışırım. Kendisine yıllar evvel kapımızı açmamız gerekirdi. Her şeye rağmen geç oldu ama temiz oldu. Geçtiğimiz sezon çok zorlu şartlarda 'Kesin şampiyonuz, kimse tedirgin olmasın' dedim. Yeni sezon için bu sözü vermeyeceğim. Ama taraftarlarımız inansın ki, şampiyonluğun en büyük adayı yine biziz. Avrupa'da da maçlara çıkacağız.Ülke puanına katkı yapmamız gerekiyor.Üzerimizde bunun sorumluluğu var."
PLAN VE PROJELERİMDEDÜNYA YILDIZI YOK
"TRANSFERDE sadece isimler var. Yol aldığımız hiçbir şey yok. Takip edilen isimleri 1-2 hafta sonra gündeme alacağız. Çünkü TFF henüz limitleri açıklamadı. Onu bilmeden nereye gideceğim ki, yolu bilmiyorum. Mevcut futbolcularımız çok değerli işler yaptı. Onlarla görüşüyoruz. Ama abuk sabukücretlerle Beşiktaş'ı yoracaktransferlerin içindeolmayacağız. Ghezzal'ın belgelerini motosikletle iletmiştik. Böyle transferlerin bizi başarıya ulaştırdığını hatırlayalım. Ersin'e,Rıdvan'a ve Larin'e tekliflervar... Çocuklar önce bize lazım, biz önce işimizi görelim sonra değerlendiririz. Benim plan, proje ve vizyonumdadünya yıldızı yok.Mühim olan yıldız olabilecekoyuncu oynatmak."
RAKİBİ ALKIŞLAMAZSAMKENDİME İHANET EDERİM
"BEN, 'Fatih Terim tabii ki alkışlayacak' sözünü art niyetli söylemediğimden yüzde yüz eminim. G.Saraylılar da biliyordur bunu... Herhalde motivasyonaracı olarak kullanmakistediler ki başka yerlereçekmişler. G.Saray'ı övüyoruz, takımını çok değerli bulduğumuzu söylüyorum. Sonra insan arkasından yıkıcı bir cümle kurmaz. Ben de olsam alkışlarım. Ben ortaya koyduğumemeği biliyorum, eğer karşı taraf şampiyon olursa harcadıkları emekleri bilerek alkışlamazsak kendimize ihanet etmiş oluruz."
SERGEN YALÇIN'IN ZEKASI VECESARETİ İKİNCİ DURUMDA
"ATIBA Hutchinson'un hocalık yapma düşüncesi yok. Kendisini uzun süre futbol oynamaya konsantre etmiş bir isim. '60-70 yaşına kadar' derse bir şey diyemeyiz. Oynamak istediği takdirde arabasını otoparka koyar, her türlü idmana çıkabilir. Böyle bir durumu var Atiba'nın. Ben size başarımızın şifresini söyleyeyim; 'Bırakma Seni' kampanyası bu işin anahtarıydı. Hocanın cesareti, zekası,aklı, dik duruşu ikincidurumda. Her şeyin arkasında yatan şey aile olabilmek. Para pul getirseniz de futbolculara sevgi, şefkat, yuva hissini veremezseniz sporda başarı gelmiyor."
KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRMAM
"ABOUBAKAR ile görüşmeler devam ediyor. Bize çok uygun bir sözleşmesi vardı. Başarının karşılığının biraz iyileştirilmesi gerekiyordu ama biraz... Hiçbir zaman kantarın topuzunu kaçırmaya niyetim yok. 30maç oynamamasının nedenisakatlığından kaynaklanıyor. Onun 29 maçta kalıp, kontratını uzatmamak gibi bir tavır içerisinde olduğunu kimse bana söyletemez."
EN ÇOK F.BAHÇE MAÇI MUTLU ETTİ
"BENI en mutsuz eden maç Karagümrük'e yenildiğimiz karşılaşmaydı. En mutlu eden ise Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yendiğimiz mücadeleydi. Bu galibiyetbelki de şampiyonlukta eniddialı takımın biz olduğunugösterdi. Beşiktaş'ın yolunu açtı."