Hocamızla aramızı bozmak istiyorlar

Beşiktaş'ın müzesinde gerçekleştirilen röportaja şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederek başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu: "İnşallah hep beraber Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere taşıyacağız. Kimse hocamızla aramızı bozmaz umarım. Çünkü bunu yapmak isteyenler var. Başarılarımızı kıskananların, hocamızı ilişkilerimizi bozmaktan yola çıkarak bunları yaptığını düşünüyorum.Kendisine yıllar evvel kapımızı açmamız gerekirdi. Her şeye rağmen geç oldu ama temiz oldu. Geçtiğimiz sezon çok zorlu şartlarda 'Kesin şampiyonuz, kimse tedirgin olmasın' dedim. Yeni sezon için bu sözü vermeyeceğim. Ama taraftarlarımız inansın ki, şampiyonluğun en büyük adayı yine biziz."TRANSFERDE sadece isimler var. Yol aldığımız hiçbir şey yok. Takip edilen isimleri 1-2 hafta sonra gündeme alacağız. Çünkü TFF henüz limitleri açıklamadı. Onu bilmeden nereye gideceğim ki, yolu bilmiyorum. Mevcut futbolcularımız çok değerli işler yaptı. Onlarla görüşüyoruz.Ghezzal'ın belgelerini motosikletle iletmiştik. Böyle transferlerin bizi başarıya ulaştırdığını hatırlayalım.Çocuklar önce bize lazım, biz önce işimizi görelim sonra değerlendiririz."BEN, 'Fatih Terim tabii ki alkışlayacak' sözünü art niyetli söylemediğimden yüzde yüz eminim. G.Saraylılar da biliyordur bunu...G.Saray'ı övüyoruz, takımını çok değerli bulduğumuzu söylüyorum. Sonra insan arkasından yıkıcı bir cümle kurmaz. Ben de olsam alkışlarım.eğer karşı taraf şampiyon olursa harcadıkları emekleri bilerek alkışlamazsak kendimize ihanet etmiş oluruz.""ATIBA Hutchinson'un hocalık yapma düşüncesi yok. Kendisini uzun süre futbol oynamaya konsantre etmiş bir isim. '60-70 yaşına kadar' derse bir şey diyemeyiz. Oynamak istediği takdirde arabasını otoparka koyar, her türlü idmana çıkabilir. Böyle bir durumu var Atiba'nın. Ben size başarımızın şifresini söyleyeyim; 'Bırakma Seni' kampanyası bu işin anahtarıydı.Her şeyin arkasında yatan şey aile olabilmek. Para pul getirseniz de futbolculara sevgi, şefkat, yuva hissini veremezseniz sporda başarı gelmiyor.""ABOUBAKAR ile görüşmeler devam ediyor. Bize çok uygun bir sözleşmesi vardı. Başarının karşılığının biraz iyileştirilmesi gerekiyordu ama biraz... Hiçbir zaman kantarın topuzunu kaçırmaya niyetim yok.Onun 29 maçta kalıp, kontratını uzatmamak gibi bir tavır içerisinde olduğunu kimse bana söyletemez.""BENI en mutsuz eden maç Karagümrük'e yenildiğimiz karşılaşmaydı. En mutlu eden ise Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yendiğimiz mücadeleydi.Beşiktaş'ın yolunu açtı."