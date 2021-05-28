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Giriş Tarihi: 28.5.2021 13:03 Son Güncelleme: 28.5.2021 13:19

, ile yollarını ayırdı!

İHA
Juventus, Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı!

, Teknik Direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı

Juventus, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrıldığını açıkladı. Juventus, Pirlo bu sezon ligi 4. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden son takım oldu.

Pirlo'nun Juventus kariyeri: - 52 maç - 34 galibiyet - 10 beraberlik - 8 mağlubiyet

İtalyan devi Juventus'ta geçtiğimiz yaz göreve gelen ve ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı. Torino ekibinden yapılan resmi açıklama ile 42 yaşındaki çalıştırıcıya teşekkür edilerek, gelecek kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.



Juventus, Pirlo yönetiminde sezonu 4. sırada bitirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Porto karşısında veda eden Juventus, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı ise müzesine götürdü.

Pirlo ile yollarını ayıran Juventus'ta göreve daha önce de takımda görev yapan Massimiliano Allegri'nin gelmesi bekleniyor.

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Juventus, Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı!
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