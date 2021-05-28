Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Juventus'un yeni teknik direktörü Allegri oldu. 53 yaşındaki Massimilano Allegri daha önce de Juventus'u çalıştırmış ve bu süreçte 5 Serie A şampiyonuluğu, 4 İtalya Kupası şampiyonluğu ve 2 Şampiyonlar Ligi finali yaşadı.

Tecrübeli teknik adam 2014 yılında Juventus'a gelmiş ve 2019 yılında da ayrılmıştı ve bu zamana kadar takım çalıştırmamıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten "Evine hoş geldin Max" başlığıyla yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamın çok iyi bildiği ve sevdiği Juventus'un başına tekrar geçtiği, birlikte yeni hedeflere doğru bir yolculuğa başlandığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Allegri, yıllık 8,5 milyon ile 9 milyon avro arasında bir ücret karşılığı Juventus'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.