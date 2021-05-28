Kral’ı Fiorentina ve Roma istiyor

İtalyan kulüpleri, attığı gollerle Fransa’da Lille’i şampiyonluğa taşıyan 35 yaşındaki milli golcü Burak Yılmaz’ı transfer edebilmek için yarışıyor
Milli Takım kampında "Çok teklif alıyorum" diyen Burak Yılmaz'a talip olan kulüpleri SABAHSpor açıklıyor... Mourinho'nun göreve başlayacağı Roma ve bir başka İtalyan kulübü Fiorentina milli golcünün menajeriyle temasa geçti. L'Equipe gazetesinde yer alan haberde, Lille'i şampiyonluğa taşıyan 35 yaşındaki golcünün ayrılabileceği ifade edildi. Fransız ekibindeki bir diğermilli oyuncumuz Zeki Çelik'ede Everton ve Tottenhamile Roma kulüplerinintalip olduğu kaydedildi. Gazete, 6 ay önce görevden ayrılan sportif direktör Luis Campos'un 2 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncunun 15- 20 milyon Euro arasında bir rakamla satılacağını bildirdi.
YUSUF YAZICI TAKIMDA KALACAK
Teknik direktör Chrisophe Galtier ve kaleci Mike Maignan'ın ayrılığı sonrasında Burak ve Zeki'ye teklif yağarken Lille'in Yusuf Yazıcı'yı yeni sezonda kadroda tutacağı öğrenildi.