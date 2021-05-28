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Giriş Tarihi: 28.5.2021

Kral’ı ve Roma istiyor

Kral’ı Fiorentina ve Roma istiyor

İtalyan kulüpleri, attığı gollerle Fransa’da ’i şampiyonluğa taşıyan 35 yaşındaki milli golcü ’ı transfer edebilmek için yarışıyor

Milli Takım kampında "Çok teklif alıyorum" diyen Burak Yılmaz'a talip olan kulüpleri SABAH Spor açıklıyor... Mourinho'nun göreve başlayacağı Roma ve bir başka İtalyan kulübü Fiorentina milli golcünün menajeriyle temasa geçti. L'Equipe gazetesinde yer alan haberde, Lille'i şampiyonluğa taşıyan 35 yaşındaki golcünün ayrılabileceği ifade edildi. Fransız ekibindeki bir diğer milli oyuncumuz Zeki Çelik'e de Everton ve Tottenham ile Roma kulüplerinin talip olduğu kaydedildi. Gazete, 6 ay önce görevden ayrılan sportif direktör Luis Campos'un 2 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncunun 15- 20 milyon Euro arasında bir rakamla satılacağını bildirdi.

YUSUF YAZICI TAKIMDA KALACAK
Teknik direktör Chrisophe Galtier ve kaleci Mike Maignan'ın ayrılığı sonrasında Burak ve Zeki'ye teklif yağarken Lille'in Yusuf Yazıcı'yı yeni sezonda kadroda tutacağı öğrenildi.

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Kral’ı Fiorentina ve Roma istiyor
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