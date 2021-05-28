Kral’ı Fiorentina ve Roma istiyor

Milli Takım kampındadiyen Burak Yılmaz'a talip olan kulüpleriaçıklıyor... Mourinho'nun göreve başlayacağı Roma ve bir başka İtalyan kulübü Fiorentina milli golcünün menajeriyle temasa geçti. L'Equipe gazetesinde yer alan haberde, Lille'i şampiyonluğa taşıyan 35 yaşındaki golcünün ayrılabileceği ifade edildi.Gazete, 6 ay önce görevden ayrılan sportif direktör Luis Campos'un 2 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncunun 15- 20 milyon Euro arasında bir rakamla satılacağını bildirdi.Teknik direktör Chrisophe Galtier ve kaleci Mike Maignan'ın ayrılığı sonrasında Burak ve Zeki'ye teklif yağarken Lille'in Yusuf Yazıcı'yı yeni sezonda kadroda tutacağı öğrenildi.