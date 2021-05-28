Real Madrid'de teknik direktör belirsizliği sürüyor! Yeni aday Pochettino...

Marca'nın haberine göre, Arjantinli teknik adamın Madrid'i istemesine rağmen PSG'nin bu ayrılığa kolay izin vermeyeceği görülüyor. Fransız ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pochettino'nun takımından ayrılması yüklü bir tazminatı gerektirecek.

İki tarafla da görüşmelerini sürdüren Real Madrid'in yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilmeye devam ediyor.