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Giriş Tarihi: 28.5.2021 22:35 Son Güncelleme: 28.5.2021 22:37

'de teknik direktör belirsizliği sürüyor! Yeni aday Pochettino...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Real Madrid'de teknik direktör belirsizliği sürüyor! Yeni aday Pochettino...

İspanya 'da şampiyonluğu 'e kaptıran , Fransız teknik adam ile yollarını ayırdı. Avrupa futbolunun devi olan Real Madrid için birçok teknik direktör ismi yazılırken, yeni iddia İspanyol basınından geldi. Paris Saint-Germain'de lig şampiyonluğu 'e kaptıran Pochettino, Madrid ile anılıyor.

LaLiga devi Real Madrid, Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Zinedine Zidane, takımın teknik direktörlüğü görevini sona erdirmeye karar verdi." ifadeleri kullanılmış ve yeni teknik direktör için arayış başlamıştı.

LaLiga'da şampiyonluğu son haftaya taşıyan ancak Atletico Madrid'e boyun eğen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de Chelsea'ye elenmişti.

Real Madrid'de yaşanan bu ayrılığın ardından Inter'in şampiyon hocası Conte için Madrid iddiaları doğarken yeni bir iddia İspanyol basınından geldi. Paris Saint-Germain'de hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hem de Ligue 1 şampiyonluğunu kaçıran Pochettino, İspanyol devine yazıldı.

Marca'nın haberine göre, Arjantinli teknik adamın Madrid'i istemesine rağmen PSG'nin bu ayrılığa kolay izin vermeyeceği görülüyor. Fransız ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pochettino'nun takımından ayrılması yüklü bir tazminatı gerektirecek.

İki tarafla da görüşmelerini sürdüren Real Madrid'in yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilmeye devam ediyor.

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Real Madrid'de teknik direktör belirsizliği sürüyor! Yeni aday Pochettino...
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