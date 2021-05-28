Son dakika: Burak Elmas'ın listesinde yer alan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama! 'G. Saray'ın içinde bulunduğu durum...'

Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Avukat Rezan Epözdemir, süreci sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylıların teveccüh göstermesi halinde seçilirlerse tüm hukuki ve akademik birikimlerini camia için aktaracağını vurgulayan Rezan Epözdemir, daha önce de tekliflerin olduğunu belirtti.
'Sayın Burak Elmas'ın Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için projeleri ve çalışma arkadaşları ile birlikte en doğru aday olduğu kanaatindeyim. Kendisi bana daha önce de benzer şekilde yönetim kurulunda görev almam için teklifte bulunmuştu. O günkü koşullarda şartlar olgunlaşmadığından, mesleki ve akademik çalışmalarım nedeniyle affımı istemiştim...'
Geldiğimiz noktada, Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu koşullarda, sorumluluk almamız gerektiğinden bahisle Sayın Elmas'ın yönetime ilişkin önerisini kabul ettim. Şayet Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylılar bize teveccüh gösterirse, bir hukukçu olarak ben de bütün mesleki ve akademik birikimimle Galatasaray'ın başarısı için var gücümle çalışacağım.'