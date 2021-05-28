Son dakika: Burak Elmas'ın listesinde yer alan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama! 'G. Saray'ın içinde bulunduğu durum...'

'Sayın Burak Elmas'ın Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için projeleri ve çalışma arkadaşları ile birlikte en doğru aday olduğu kanaatindeyim. Kendisi bana daha önce de benzer şekilde yönetim kurulunda görev almam için teklifte bulunmuştu. O günkü koşullarda şartlar olgunlaşmadığından, mesleki ve akademik çalışmalarım nedeniyle affımı istemiştim...'