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Giriş Tarihi: 28.5.2021 14:17 Son Güncelleme: 28.5.2021 14:41

: 'ın listesinde yer alan 'den ilk açıklama! 'G. Saray'ın içinde bulunduğu durum...'

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Son dakika: Burak Elmas'ın listesinde yer alan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama! 'G. Saray'ın içinde bulunduğu durum...'

Galatasaray'da seçime kısa bir süre kala yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan adaylarından , yönetim kurulu listesini sundu. Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de avukatlığını yapan de yer aldı. Sabah.com.tr'nin sorularını cevaplayan Avukat Dr. Rezan Epözdemir, 'Galatasaray'ın içinde bulunduğu koşullarda sorumluluk almamız gerekir.' dedi. İşte haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Avukat Rezan Epözdemir, süreci sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylıların teveccüh göstermesi halinde seçilirlerse tüm hukuki ve akademik birikimlerini camia için aktaracağını vurgulayan Rezan Epözdemir, daha önce de tekliflerin olduğunu belirtti.

'Sayın Burak Elmas'ın Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için projeleri ve çalışma arkadaşları ile birlikte en doğru aday olduğu kanaatindeyim. Kendisi bana daha önce de benzer şekilde yönetim kurulunda görev almam için teklifte bulunmuştu. O günkü koşullarda şartlar olgunlaşmadığından, mesleki ve akademik çalışmalarım nedeniyle affımı istemiştim...'

Geldiğimiz noktada, Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu koşullarda, sorumluluk almamız gerektiğinden bahisle Sayın Elmas'ın yönetime ilişkin önerisini kabul ettim. Şayet Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylılar bize teveccüh gösterirse, bir hukukçu olarak ben de bütün mesleki ve akademik birikimimle Galatasaray'ın başarısı için var gücümle çalışacağım.'

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Son dakika: Burak Elmas'ın listesinde yer alan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama! 'G. Saray'ın içinde bulunduğu durum...'
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