Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'a Boupendza'dan kötü haber! İtalyan devi talip oldu...

Son dakika... Bu sezona damga vuran Gabon'lu golcü Aaron Boupendza, Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gösterdiği performansla 22 gole ulaşarak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.
Devre arası transfer döneminde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'den teklif alan 24 yaşındaki golcünü 2022 yılına kadar Hatayspor'la sözleşmesi bulunuyor.
Hatayspor yönetiminin Boupendza'nın satışına izin vermek için Süper Lig ekiplerinden talep ettiği 10 milyon Euro nedeniyle transfer gerçekleşmemiş ve rafa kalkmıştı.
ATALANTA BOUPENDZA İÇİN ISRARCI
Sezonun sona ermesiyle birlikte tekrar Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Boupendza için İtalya Serie A ve İskoçya Premier Ligi'nden teklifler olduğu yazıldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aaron Boupendza için İtalya Serie A'yı bu sezon Inter ve Milan'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Atalanta'nın görüşmelere başladığını belirtti.
CELTIC'İN İLGİSİ BULUNUYOR
Aynı zamanda İskoçya'da şampiyonluğu Rangers'a kaptıran Avrupa'nın köklü takımları arasında yer alan Celtic'in de Boupendza'ya ilgisi olduğu belirtildi.
Bu sezon Hatayspor formasıyla 38 maça çıkan Gabon'lu golcü, 22 gol ve 1 asistle oynadı. Boupendza, Rusya takımlarından Krasnodar ile prensipte anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Gasperini yönetiminde Serie A'da sezonun en çok gol atan takımı olan Atalanta, Aaron Boupendza için daha önce 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu Gabon medyasında yer almıştı.