Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer şifreleri ortaya çıktı! Edin Dzeko ile temasa geçildi Giroud...

Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek. Başkan Koç önceki gece Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir grup üye ile bir araya geldi. Bu sohbette, teknik direktör Emre Belözoğlu ile devam edeceklerini anlattı. Genç teknik adam en az 1 yıl daha takımın başında yer alacak.