Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer şifreleri ortaya çıktı! Edin Dzeko ile temasa geçildi Giroud...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Sarı lacivertliler gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için harekete geçti. Emre Belözoğlu yönetiminde sezonu açacak Fenerbahçe'de stoper, sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapılacak. Edin Dzeko yeniden listeye girdi! İşte Fenerbahçe'de gidenler ve gelmesi muhtemel isimler...
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ EDİN DZEKO YENİDEN LİSTEDE!
Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı! Hem kalede hem savunmada hem hücum bölgesinde birçok değişiklik yaşanacak. Takım kaptanı Gökhan Gönül'ün futbolu bırakması bekleniyor.
40 yaşındaki çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, her bölgeye yapılacak takviyeler için listesini hazırladı.
Fenerbahçe'de sezonun en büyük iki soru işareti ortadan kalktı. İlk olarak Ali Koç, başkan adaylığını açıkladı.
Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek. Başkan Koç önceki gece Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir grup üye ile bir araya geldi. Bu sohbette, teknik direktör Emre Belözoğlu ile devam edeceklerini anlattı. Genç teknik adam en az 1 yıl daha takımın başında yer alacak.
Fenerbahçe böylelikle Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transferdeki çalışmalarını büyük bir hızla sürdürebilecek. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon planı:
HARUN TEKİN İLE YOLLAR AYRILIYOR! BERKE VE DOĞAN ALEMDAR...
Harun Tekin ile devam etmeyi düşünmeyen kulüp, Berke Özer ile yeni sözleme imzalamak istiyor. Berke de giderse mutlaka alternatif bir kaleci alınacak. Kayserili Doğan Alemdar adaylardan biri.
İLK ADAY CAULKER! BEDAVA...
Serdar Aziz, Tisserand, Lemos üçlüsünden memnun olmayan Belözoğlu, Szalai'nin yanına bir stoper alacak. İlk aday Alanya'dan Steven Caulker...
Caulker, Alanyaspor ile sözleşmesini uzatmamıştı. Beşiktaş'ın da istediği deneyimli savunma oyuncusu Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı lacivertliler bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.
Wolfsburg'dan Anthony Brooks ise Szalai'nin satılması halinde alternatif olarak listede.
DORUKHAN FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?
Orta alanda İsmail Yüksek kiradan dönecek. Ayrıca altyapıdan 16 yaşındaki Arda Güler, A takım planlamasında yer alıyor. Dorukhan'ın son kararını bekleyen sarı-lacivertliler, Sosa ve Gustavo'nun durumuna göre o bölgeye farklı bir takviye yapabilir.
Kanatlarda ilk plan olan Edin Visca Başakşehir'de kalıyor. Sarı-lacivertliler, Liverpool'da forma şansı bulamayan Shaqiri'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istiyor. Kanat bölgesi için çok fazla alternatif var.
SAĞ BEK İÇİN ROSİER TERCİHİ...
Sağ bek için Rosier, sol bek için Umut Meraş'ın durumu takip ediliyor. Gökhan büyük ihtimalle futbolu bırakacak. Novak ise yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla gözden düştü.
SON DAKİKA: EDİN DZEKO YENİDEN LİSTEYE GİRDİ!
En büyük soru işareti ise santrfor bölgesinde. Durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor. Giroud'ya yapılan teklife yanıt bekleniyor. Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi.
Fenerbahçe, Edin Dzeko ile geçtiğimiz sezonlarda da temasa geçmiş fakat Boşnak forvetin maaşı fazla gelince transfer gerçekleşmemişti. Roma ile yollarını ayırması beklenen deneyimli santrafor için Fenerbahçe yeniden devreye girdi.
GENÇLERİ TAKİP EDİYOR
Fenerbahçe'de Erol Bulut sonrası teknik direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu, önceki gün U19 takımının Hatay'yı konuk ettiği maçı takip ederek bol bol not almıştı.