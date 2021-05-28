Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer şifreleri ortaya çıktı! Edin Dzeko ile temasa geçildi Giroud...
Giriş Tarihi: 28.5.2021 16:15 Son Güncelleme: 28.5.2021 16:16

: Fenerbahçe'nin transfer şifreleri ortaya çıktı! ile temasa geçildi Giroud...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

Fenerbahçe’den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Ali Koç, teknik direktörlük konusunda ile yola devam etme kararı aldı. Yönetim, Belözoğlu’nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe’ye transfer olmaya çok yaklaşan fakat son anda gelemeyen yine gündemde! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

! Sarı lacivertliler gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için harekete geçti. yönetiminde sezonu açacak Fenerbahçe'de stoper, sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapılacak. yeniden listeye girdi! İşte Fenerbahçe'de gidenler ve gelmesi muhtemel isimler...

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ EDİN DZEKO YENİDEN LİSTEDE!

Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı! Hem kalede hem savunmada hem hücum bölgesinde birçok değişiklik yaşanacak. Takım kaptanı 'ün futbolu bırakması bekleniyor.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

40 yaşındaki çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, her bölgeye yapılacak takviyeler için listesini hazırladı.

Fenerbahçe'de sezonun en büyük iki soru işareti ortadan kalktı. İlk olarak Ali Koç, başkan adaylığını açıkladı.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek. Başkan Koç önceki gece Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir grup üye ile bir araya geldi. Bu sohbette, teknik direktör ile devam edeceklerini anlattı. Genç teknik adam en az 1 yıl daha takımın başında yer alacak.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

Fenerbahçe böylelikle Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transferdeki çalışmalarını büyük bir hızla sürdürebilecek. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon planı:

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

HARUN TEKİN İLE YOLLAR AYRILIYOR! BERKE VE DOĞAN ALEMDAR...

Harun Tekin ile devam etmeyi düşünmeyen kulüp, Berke Özer ile yeni sözleme imzalamak istiyor. Berke de giderse mutlaka alternatif bir kaleci alınacak. Kayserili Doğan Alemdar adaylardan biri.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

İLK ADAY CAULKER! BEDAVA...

Serdar Aziz, Tisserand, Lemos üçlüsünden memnun olmayan Belözoğlu, Szalai'nin yanına bir stoper alacak. İlk aday Alanya'dan Steven Caulker...

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

Caulker, Alanyaspor ile sözleşmesini uzatmamıştı. Beşiktaş'ın da istediği deneyimli savunma oyuncusu Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı lacivertliler bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

Wolfsburg'dan Anthony Brooks ise Szalai'nin satılması halinde alternatif olarak listede.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

DORUKHAN FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Orta alanda İsmail Yüksek kiradan dönecek. Ayrıca altyapıdan 16 yaşındaki Arda Güler, A takım planlamasında yer alıyor. Dorukhan'ın son kararını bekleyen sarı-lacivertliler, Sosa ve Gustavo'nun durumuna göre o bölgeye farklı bir takviye yapabilir.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

Kanatlarda ilk plan olan Edin Visca Başakşehir'de kalıyor. Sarı-lacivertliler, Liverpool'da forma şansı bulamayan Shaqiri'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istiyor. Kanat bölgesi için çok fazla alternatif var.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

SAĞ BEK İÇİN ROSİER TERCİHİ...

Sağ bek için Rosier, sol bek için Umut Meraş'ın durumu takip ediliyor. Gökhan büyük ihtimalle futbolu bırakacak. Novak ise yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla gözden düştü.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

SON DAKİKA: EDİN DZEKO YENİDEN LİSTEYE GİRDİ!

En büyük soru işareti ise santrfor bölgesinde. Durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor. Giroud'ya yapılan teklife yanıt bekleniyor. Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki yeniden listeye dahil edildi.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

Fenerbahçe, ile geçtiğimiz sezonlarda da temasa geçmiş fakat Boşnak forvetin maaşı fazla gelince transfer gerçekleşmemişti. Roma ile yollarını ayırması beklenen deneyimli santrafor için Fenerbahçe yeniden devreye girdi.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! Son anda iptal olmuştu... Edin Dzeko yine ve yeniden!

GENÇLERİ TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'de Erol Bulut sonrası teknik direktörlük görevini yürüten , önceki gün U19 takımının Hatay'yı konuk ettiği maçı takip ederek bol bol not almıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer şifreleri ortaya çıktı! Edin Dzeko ile temasa geçildi Giroud...
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