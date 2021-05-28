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Giriş Tarihi: 28.5.2021 11:04 Son Güncelleme: 28.5.2021 11:49

Son dakika: 'da 6. başkan adayı! detayı...

DHA
Son dakika: Galatasaray'da 6. başkan adayı! Abdurrahim Albayrak detayı...

'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday oldu. Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek. Yiğit Şardan’ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı da olacak.

Galatasaray'da seçim gündemiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK DA LİSTEDE YER ALIYOR!

Yiğit Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek. Yiğit Şardan'ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da olacak.

HÜSRANLA SONUÇLANDI!

SABAH Spor'un dün yazdığı Galatasaray'da gerçekleşen derin toplantının perde arkası aralandı. Eski başkan Ünal Aysal'ın sahibi olduğu otelde gerçekleşen ve 4 saat süren zirveye Ünal Aysal, İnan Kıraç, İzzettin Doğan, İrfan Aktar, Adnan Öztürk, Ahmet Özdoğan, Doğan Hasol ve Refik Arkan katıldı.

ÇATI ADAYDA MUTABAKAT SAĞLANAMADI

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas da toplantıya dahil oldu. Çok adaylı seçime giden Galatasaray'da tarafların birleşme ihtimali masaya yatırılırken, çatı aday konusu da gündeme getirildi ancak mutabakat sağlanamadı.

Metin Öztürk'ten sonra Eşref Hamamcıoğlu da dün listesini Divan Başkanlığı'na teslim etti.

MUSTAFA CENGİZ FATİH TERİM'DEN DERT YANDI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp içinde Fatih Terim'den dert yandı. "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Hepsi kariyerli oyuncular" diyen Cengiz, "Ancak yönetim olarak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını alamadık. Kaçan iki şampiyonluk 130 milyon Euro'ya mal oldu!" serzenişinde bulundu. (Mehmet Özcan)

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Son dakika: Galatasaray'da 6. başkan adayı! Abdurrahim Albayrak detayı...
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