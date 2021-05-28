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Giriş Tarihi: 28.5.2021 09:34 Son Güncelleme: 28.5.2021 09:36

için kararını verdi!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor Uğurcan Çakır için kararını verdi!

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupalı kulüplerin dikkatini çeken 'ın geleceği belli oluyor. yönetimi, başarılı file bekçisine 20 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif gelmemesi halinde Avrupa Şampiyonası sonrasını bekleyecek.

Bordo-mavili yönetim yaptığı toplantıda Uğurcan Çakır için gelen teklifleri Avrupa Şampiyonası sonrasında değerlendirme kararı aldı. 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam gelmesi halinde ise karar yeniden gözden geçirilecek.

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİ UĞURCAN'I İSTİYOR

"Kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparım" diyen 25 yaşındaki file bekçisi ile Lille'nin yanı sıra Tottenham ve İnter ilgileniyor. Maignan'ı Milan'a satan ve kaleci arayan Lille'in Türk oyuncularının yönetime direkt Uğurcan'ın ismini verdikleri öğrenildi. Fransız kulübünün önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a resmi bir teklif sunması bekleniyor.

MERT GÜNOK İLK SIRADA

Uğurcan'ın takımdan ayrılması durumunda Trabzonspor, ilk olarak Mert Günok ile görüşecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski talebesinin alınması yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Medipol Başakşehir'le sözleşmesi 2 yıl daha devam eden 32 yaşındaki kalecinin ise kulübünden kendisine kolaylık sağlanmasını istediği gelen bilgiler arasında.

İtalyan medyası Inter formalı Uğurcan Çakır karikatürü yayınladı. Yapılan bu görsel sosyal medyada paylaşma rekoru kırıldı.

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Trabzonspor Uğurcan Çakır için kararını verdi!
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