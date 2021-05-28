Trabzonspor'da 5 oyuncu gönderildi!

TRABZONSPOR'DAN 2 FLAŞ TRANSFER

Bu sezon birçok oyuncuya imza attırması beklenen Trabzonspor'dan ilk KAP açıklaması geldi! Dün gece Trabzon'a gelen Bruno Peres ile transfer görüşmelerine başlandığı KAP'a açıklandı. Buna göre Bruno Peres, Trabzonspor'un yeni sezondaki sağ beki oldu. Fildişi Sahilleri vatandaşı olan Gervinho için de beklenen KAP açıklaması geldi.