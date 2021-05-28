Trabzonspor'da 5 oyuncu gönderildi!

Trabzonspor'un açıklaması: 2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
TRABZONSPOR'DAN 2 FLAŞ TRANSFER
Bu sezon birçok oyuncuya imza attırması beklenen Trabzonspor'dan ilk KAP açıklaması geldi! Dün gece Trabzon'a gelen Bruno Peres ile transfer görüşmelerine başlandığı KAP'a açıklandı. Buna göre Bruno Peres, Trabzonspor'un yeni sezondaki sağ beki oldu. Fildişi Sahilleri vatandaşı olan Gervinho için de beklenen KAP açıklaması geldi.
UĞURCAN ÇAKIR İÇİN KARAR VERİLDİ
Bu sezon gösterdiği performansla Avrupalı kulüplerin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. Trabzonspor yönetimi, başarılı file bekçisine 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmemesi halinde Avrupa Şampiyonası sonrasını bekleyecek.