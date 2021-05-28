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Giriş Tarihi: 28.5.2021 15:34 Son Güncelleme: 28.5.2021 15:54

'da 5 oyuncu gönderildi!

Trabzonspor'da 5 oyuncu gönderildi!

'dan gelen açıklamaya göre takımdan 5 oyuncu gönderildi. Yapılan açıklamada, , , , Marlon ve ile yolların ayrıldığı ifade duyuruldu.

Trabzonspor'un açıklaması: 2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

TRABZONSPOR'DAN 2 FLAŞ TRANSFER

Bu sezon birçok oyuncuya imza attırması beklenen Trabzonspor'dan ilk KAP açıklaması geldi! Dün gece Trabzon'a gelen Bruno Peres ile transfer görüşmelerine başlandığı KAP'a açıklandı. Buna göre Bruno Peres, Trabzonspor'un yeni sezondaki sağ beki oldu. Fildişi Sahilleri vatandaşı olan Gervinho için de beklenen KAP açıklaması geldi.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN KARAR VERİLDİ

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupalı kulüplerin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. Trabzonspor yönetimi, başarılı file bekçisine 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmemesi halinde Avrupa Şampiyonası sonrasını bekleyecek.

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Trabzonspor'da 5 oyuncu gönderildi!
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