Uğurcan’a erteleme!

Bordo-mavili yönetim yaptığı toplantıda Uğurcan Çakır için gelen teklifleri Avrupa Şampiyonası sonrasında değerlendirme kararı aldı. 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam gelmesi halinde ise karar yeniden gözden geçirilecek.diyen 25 yaşındaki file bekçisi ile'nin yanı sıraveilgileniyor. Maignan'ı Milan'a satan ve kaleci arayan Lille'in Türk oyuncularının yönetime direkt Uğurcan'ın ismini verdikleri öğrenildi.Uğurcan'ın takımdan ayrılması durumunda Trabzonspor, ilk olarak Mert Günok ile görüşecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski talebesinin alınması yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Medipol Başakşehir'le sözleşmesi 2 yıl daha devam eden 32 yaşındaki kalecinin ise kulübünden kendisine kolaylık sağlanmasını istediği gelen bilgiler arasında.