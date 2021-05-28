Yalçın’la Çeşme’de sözleşme zirvesi

Beşiktaş'a iki kupa kazandıran Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi ile ilgili belirsizlik sona eriyor. Siyah-beyazlı kulübün icra kurulu üyesi Cenk Sümer, dün Yalçın'la Çeşme'de ön görüşme yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da deneyimli hoca ile bugün bir araya geleceği öğrenildi.Yalçın, önceki gün A Spor'a verdiği demeçte, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsederken şunları söylemişti: "Ekonomik sorunlar var, pandemi var. Lig başlayalı 6 hafta olmuş. Eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla görüşülüyor. Biliyoruz ama konuşmuyoruz. Ben sadece işime konsantre oldum.Para harcatmadım. 2 tane genç kaleciyle oynadım. Beşiktaş'a 20 yaşında sol bek kazandırdım."