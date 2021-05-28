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Giriş Tarihi: 28.5.2021

Yalçın’la ’de sözleşme zirvesi

Yalçın’la Çeşme’de sözleşme zirvesi

İcra Kurulu Üyesi , Sergen Yalçın ile ’in tatil ilçesinde görüşme yaptı. Başkan Çebi ve Asbaşkan Kocadağ da bugün başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelecek

Beşiktaş'a iki kupa kazandıran Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi ile ilgili belirsizlik sona eriyor. Siyah-beyazlı kulübün icra kurulu üyesi Cenk Sümer, dün Yalçın'la Çeşme'de ön görüşme yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da deneyimli hoca ile bugün bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmenin olumlu sonuçlanması beklenirken, Sergen Yalçın'a önerilecek mukavelenin 3 yıllık olduğu bildirildi. Yalçın, önceki gün A Spor'a verdiği demeçte, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsederken şunları söylemişti: "Ekonomik sorunlar var, pandemi var. Lig başlayalı 6 hafta olmuş. Eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla görüşülüyor. Biliyoruz ama konuşmuyoruz. Ben sadece işime konsantre oldum. Kulübe zorluk yaşatmadım, en başarılı olduğum konu bu. Para harcatmadım. 2 tane genç kaleciyle oynadım. Beşiktaş'a 20 yaşında sol bek kazandırdım."

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Yalçın’la Çeşme’de sözleşme zirvesi
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