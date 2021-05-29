Aboubakar’a taviz yok!

Devre arasında Vincent Aboubakar'a İngiltere'den teklifi geldi. Beşiktaşlı yöneticiler, görüşme gerçekleştirdikleri oyuncuya transfer vizesi vermedi.Sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan Aboubakar'a Fenerbahçe de talip oldu. 29 yaşındakiAncak Fenerbahçe, hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta kalmak için 3 milyon Euro'dan kapıyı açıp, 2.5 milyon Euro'ya düştü. Ayrıca 3 yıllık sözleşme istedi. Ancak bu iki talep Beşiktaş tarafından geri çevrildi. Zam sözünü tutup Aboubakar'ın 1.5 milyon Euro olan maaşını 1.8 milyon Euro'ya çıkarmayı planlayan yönetim, rakamı daha fazla yükseltmeyi düşünmüyor. Bunun yerine sözleşmeyi performans ve başarı bonusları ile takviye etmenin hesaplarını yapıyor.Stopermevkiine bir yabancı bir de yerli oyuncu transfer etmek isteyen siyah-beyazlılarda Abdülkerim Bardakçı ismi öne çıktı. Konyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan vebir isimdi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol stoper için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi olarak Konyaspor'un kapısını çalması bekleniyor. Kartal'ın Abdülkerim'e alternatif olarak belirlediği isim ise Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ...Kartal'da gözler Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmeye çevrildi. Çebi'nin, Çeşme'de tatilde olan başarılı çalıştırıcıyla hafta sonu bir araya geleceği bildirildi. Tarafların dün buluşması bekleniyordu ama ertelendi.Tarafların orta bir yolda buluşup 3 yıllık imza atmaları bekleniyor. Takıma yapılacak takviyeler de bu zirvede gündeme gelecek.