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Giriş Tarihi: 29.5.2021

Bu maçı hiç unutmayacağız

Bu maçı hiç unutmayacağız
Azerbaycan ile oynanan özel maçta sahaya çıkan Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu, ilk kez A Milli Takım formasını giymenin mutluluğunu yaşıyor. Antalya kampında dün basının karşısına çıkan Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay, Ay-Yıldızlı formayla her zaman elinden geleni yapacağını belirterek, "Çok büyük bir gurur ve onur yaşadım. Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemizi gururlandırarak döneriz diye ümit ediyorum" derken, maçta yaşadığı sakatlığının ciddi olmadığını söyledi. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu da, "İlk maçımda ilk golümü atmak nasip oldu. İnşallah daha niceleri nasip olur. En rahat santrforda oynuyorum ama orada Burak Yılmaz ve Enes Ünal da var. Fakat solda veya sağda da oynuyorum. Forvet arkası da olur. Benim için çok fark etmez. Hocanın ne istediği önemli, elimden geleni yapmaya hazırım" şeklinde görüş belirtti.

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Bu maçı hiç unutmayacağız
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