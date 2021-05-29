Bu maçı hiç unutmayacağız

Azerbaycan ile oynanan özel maçta sahaya çıkan Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu, ilk kez A Milli Takım formasını giymenin mutluluğunu yaşıyor. Antalya kampında dün basının karşısına çıkan Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay, Ay-Yıldızlı formayla her zaman elinden geleni yapacağını belirterek, "derken, maçta yaşadığı sakatlığının ciddi olmadığını söyledi. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu da, "Fakat solda veya sağda da oynuyorum. Forvet arkası da olur. Benim için çok fark etmez. Hocanın ne istediği önemli, elimden geleni yapmaya hazırım" şeklinde görüş belirtti.