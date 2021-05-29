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Giriş Tarihi: 29.5.2021

Denizli, Fair Play Ödülü’ne aday

Denizli, Fair Play Ödülü’ne aday
Altay'ı Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, 2021 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, "Denizli'nin Türk futbolunda yeri bellidir. Bu yıl, yetiştiği Altay'ı gönüllü olarak final grubuna taşıdı ve bu çalışması için kendisine ödenecek herhangi bir şey olursa Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na hibe edeceğini söyledi. Davranış dalında kendisini 2021 yılı Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday göstermeye karar verdik. Daha sonra kısmet olursa Avrupa ve dünyada ödüle de aday göstereceğiz" dedi.

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Denizli, Fair Play Ödülü’ne aday
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