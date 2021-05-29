Program sunucusu ve spiker Fikret Engin hayatını kaybetti. Spor dünyasını üzen haberi dün Gökhan Dinç sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 48 yaşında hayata gözlerini yuman Fikret Engin'İn ölüm nedeni, sevenleri ve takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Pek çok kanalda sunuculuk yapan Engin'in sevenleri, üzüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki, haftaneye yatış nedeni neydi ve Fikret Engin neden öldü? İşte, Fikret Engin kimdir sorusunun yanıtı, televizyon kariyeri ve vefat sebebi...

FİKRET ENGİN HAYATINI KAYBETTİ!

TV8'in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu Fikret Engin 25 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda bulunuyordu. Engin, şeker komasına girmesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı