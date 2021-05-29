Galatasaray Divan Kurulu başkanlığında ilk aday Aykutalp Derkan oldu! Listesinde İbrahim Ziyal de var

Metin Öztürk, Burak Elmas, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan, Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi Galatasaray'da başkan adaylıklarını resmen açıkladılar. Galatasaray'da Divan Kurulu için de başkanlık seçimi yapılacak.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun istifasından sonra Aykutalp Derkan, Divan Başkanlığı görevini yürütüyordu. Aykutalp Derkan, Divan Kurulu başkanlığı adaylığını sundu. Derkan'ın listesinde yardımcısı olarak Doktor İbrahim Ziyal yer aldı.
Sonay Kale, Öner Kılıç ve Nilüfer Sanvar da Derkan'ın listesinde yer buldu.