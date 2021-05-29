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Giriş Tarihi: 29.5.2021 13:48 Son Güncelleme: 29.5.2021 14:21

Galatasaray Divan Kurulu başkanlığında ilk aday oldu! Listesinde de var

Galatasaray Divan Kurulu başkanlığında ilk aday Aykutalp Derkan oldu! Listesinde İbrahim Ziyal de var

Galatasaray'da Divan Kurulu başkanlığı için geri sayım başladı. , Divan Kurulu başkanlığı için ilk aday oldu.Doktor de Aykutalp Derkan'ın yardımcısı olarak listede yer aldı.

Metin Öztürk, Burak Elmas, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan, Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi Galatasaray'da başkan adaylıklarını resmen açıkladılar. Galatasaray'da Divan Kurulu için de başkanlık seçimi yapılacak.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun istifasından sonra Aykutalp Derkan, Divan Başkanlığı görevini yürütüyordu. Aykutalp Derkan, Divan Kurulu başkanlığı adaylığını sundu. Derkan'ın listesinde yardımcısı olarak Doktor İbrahim Ziyal yer aldı.

Sonay Kale, Öner Kılıç ve Nilüfer Sanvar da Derkan'ın listesinde yer buldu.

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Galatasaray Divan Kurulu başkanlığında ilk aday Aykutalp Derkan oldu! Listesinde İbrahim Ziyal de var
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