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Giriş Tarihi: 29.5.2021 16:43 Son Güncelleme: 29.5.2021 18:07

Galatasaray tweetleri sonrası gönderilmişti! imzayı attı...

AJANSLAR
Galatasaray tweetleri sonrası gönderilmişti! Emre Çolak imzayı attı...

Karagümrük'te forma giyerken Galatasaray lehine attığı tweet nedeniyle sözleşmesi feshedilen , Süper Lig'in başarılı ekiplerinden 'a transfer oldu! Hatayspor ile 2 senelik sözleşme imzalayan Emre Çolak, daha önce Galatasaray, Deportivo la Coruna, Al Wahda ve son olarak Fatih Karagümrük forması giymişti.

Geçen sezon Süper Lig'e çıktıktan sonra oynadığı oyunla herkesin dikkatini çeken Hatayspor ilk transferini resmen açıkladı. Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, Hatayspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Emre Çolak, Fatih Karagümrük forması giyerken Galatasaray lehine tweetler atmış ve kadro dışı bırakılmıştı.

Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan sezonun flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'ı transfer etti. 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı ekip bu sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor'da imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emre Çolak daha sonra Deportivo, Al Wahda ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.

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Galatasaray tweetleri sonrası gönderilmişti! Emre Çolak imzayı attı...
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