Galatasaray tweetleri sonrası gönderilmişti! Emre Çolak imzayı attı...

Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan sezonun flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'ı transfer etti. 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı ekip bu sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor'da imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: