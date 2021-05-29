Guardiola tarihe geçmek istiyor Tuchel ilk peşinde! Manchester City - Chelsea finali nefes kesecek...

2008'deki finalde kaybeden Chelsea, 2012'de Bayern Münih'i penaltılar sonucunda mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü. İki takım arasında oynanan üç finali de Manchester City kazandı. Bu final Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü İngiliz finali olacak. 2008'de Manchester United ile Chelsea finalde karşılaşmış Manchester ekibi kupayı müzesine götürmüştü. 2019'da da Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelmişti.
MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması saat 22:00'de başlayacak. BeIN SPORTS 1 ve BeIN SPORTS Haber kanallarından şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşmada Portekiz'de oynanıyor.
FİNAL DRAGAO STADYUMU'NDA!
Porto'nun maçlarını oynadığı Dragão Stadyumu muhteşem bir finale ev sahipliği yapacak. Manchester City'nin en önemli silahları arasında Mahrez, İlkay, Foden, De Bruyne ve Sterling geliyor.
Chelsea'da ise Havertz, Werner, Ziyech, Pulusic gibi isimler dikkat çekiyor. Pep Guardiola daha önce bu kupayı Barcelona ve Bayern Münih ile kazanmıştı.
Chelsea'nin teknik patronu Thomas Tuchel ise geçen sezon PSG'nin başındayken finalde kupayı Bayern'e kaptırmıştı.