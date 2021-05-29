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Giriş Tarihi: 29.5.2021 14:15 Son Güncelleme: 29.5.2021 14:18

Guardiola tarihe geçmek istiyor Tuchel ilk peşinde! - finali nefes kesecek...

Guardiola tarihe geçmek istiyor Tuchel ilk peşinde! Manchester City - Chelsea finali nefes kesecek...

İki takım arasında Avrupa kupalarında oynanan iki karşılaşmayı da kazandı. bu gece tarihinin ilk finaline çıkıyor. Guardiola daha önce hem Barcelona hem de Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma başarını göstermişti. Chelsea de tarihindeki tek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Didier Drogba önderliğinde kazanmıştı.

2008'deki finalde kaybeden Chelsea, 2012'de Bayern Münih'i penaltılar sonucunda mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü. İki takım arasında oynanan üç finali de Manchester City kazandı. Bu final Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü İngiliz finali olacak. 2008'de Manchester United ile Chelsea finalde karşılaşmış Manchester ekibi kupayı müzesine götürmüştü. 2019'da da Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelmişti.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması saat 22:00'de başlayacak. BeIN SPORTS 1 ve BeIN SPORTS Haber kanallarından şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşmada Portekiz'de oynanıyor.

FİNAL DRAGAO STADYUMU'NDA!

Porto'nun maçlarını oynadığı Dragão Stadyumu muhteşem bir finale ev sahipliği yapacak. Manchester City'nin en önemli silahları arasında Mahrez, İlkay, Foden, De Bruyne ve Sterling geliyor.

Chelsea'da ise Havertz, Werner, Ziyech, Pulusic gibi isimler dikkat çekiyor. Pep Guardiola daha önce bu kupayı Barcelona ve Bayern Münih ile kazanmıştı.

Chelsea'nin teknik patronu Thomas Tuchel ise geçen sezon PSG'nin başındayken finalde kupayı Bayern'e kaptırmıştı.

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Guardiola tarihe geçmek istiyor Tuchel ilk peşinde! Manchester City - Chelsea finali nefes kesecek...
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