Guardiola tarihe geçmek istiyor Tuchel ilk peşinde! Manchester City - Chelsea finali nefes kesecek...

2008'deki finalde kaybeden Chelsea, 2012'de Bayern Münih'i penaltılar sonucunda mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü. İki takım arasında oynanan üç finali de Manchester City kazandı. Bu final Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü İngiliz finali olacak. 2008'de Manchester United ile Chelsea finalde karşılaşmış Manchester ekibi kupayı müzesine götürmüştü. 2019'da da Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelmişti.