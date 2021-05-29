Lucas Biglia imzaya hazır

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu bir yıl daha takımın başında kalırken, transfer hareketliliği de sürüyor.Geçen sezon 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli orta sahanın imza atmaya hazır olduğu öğrenilirken,Aynı bölgede oynayan ve toplam maliyetleri, performansı yeterli görülmeyen bu iki oyuncudan en az birini göndermeyi hedefliyor.Böylelikle bütçede minimum 2 milyon Euro'ya yakın tasarruf sağlanmış olacak.Fenerbahçe Yönetimi, Berke Özer'e yoğunlaştı.21 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli olarak kadroda tutmak isteyen sarılacivertliler, Altay Bayındır'ın muhtemel transferi sonrasında kaleyi Berke'ye emanet etmeyi planlıyor.Lucas Biglia, 2006-2013 yıllarında Anderlecht forması ile adını duyurmuş ve 2013- 2020 arasında da Lazio ile Milan formalarını giymişti. Eylül 2020'de Fatih Karagümrük'e imza atan 35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Süper Lig'de 35 maçta görev aldı.Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Filip Novak, sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir.Çok sık sakatlık problemi yaşayan ve bu nedenle sezon içinde kaçırdığı maç ve antrenman sayısı hayli fazla olan 30 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin yeni sezonda devam etmek istemediği isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon sadece 9 maçta 11'de şans bulabilenFenerbahçe Yönetimi, Berke Özer'e yoğunlaştı.21 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli olarak kadroda tutmak isteyen sarılacivertliler, Altay Bayındır'ın muhtemel transferi sonrasında kaleyi Berke'ye emanet etmeyi planlıyor.