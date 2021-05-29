Lucas Biglia imzaya hazır

Sarı-lacivertli yönetim, hem Karagümrük Kulübü’nü hem oyuncuyu ikna etti. Aynı bölgede oynayan maliyeti yüksek Sosa veya Gustavo’dan biri gönderilirse transfer bitecek
F.Bahçe'de Emre Belözoğlu bir yıl daha takımın başında kalırken, transfer hareketliliği de sürüyor. Lazio'da oynadığıdönemde de gündeme gelen LucasBiglia'nın transferi için tekrardüğmeye basan sarı-lacivertliler,hem oyuncuyu hem dekulübü Karagümrük'ü iknaetmeyi başardı. Geçen sezon 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli orta sahanın imza atmaya hazır olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'ninmaaş bütçesinde tasarrufetmek için butransfere yöneldiğikaydedildi.
HEM PAHALI HEM VERİMSİZLER
Aynı bölgede oynayan ve toplam maliyetleri 6 milyon Euro'yu bulanSosa ve Gustavo'danindirim talep eden ancakolumlu yanıt alamayan Fenerbahçe, performansı yeterli görülmeyen bu iki oyuncudan en az birini göndermeyi hedefliyor. Yönetim bunu başarırsa, yıllık 1milyon Euro civarında sözleşmeyle35 yaşındaki Biglia'yahemen imza attıracak. Böylelikle bütçede minimum 2 milyon Euro'ya yakın tasarruf sağlanmış olacak.
BERKE'YE YENİ SÖZLEŞME
Fenerbahçe Yönetimi, Berke Özer'e yoğunlaştı. Sarılacivertlilerile 1yıl kontratı kalangenç kaleci içinyönetimin yeni sözleşmeönermeyehazırlandığı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli olarak kadroda tutmak isteyen sarılacivertliler, Altay Bayındır'ın muhtemel transferi sonrasında kaleyi Berke'ye emanet etmeyi planlıyor. Son 2 sezonuWesterlo'dakiralık geçirenBerke,46 maçaçıktı veperformansıylaalkış aldı.
35 YAŞINDA 35 MAÇ OYNADI!
Lucas Biglia, 2006-2013 yıllarında Anderlecht forması ile adını duyurmuş ve 2013- 2020 arasında da Lazio ile Milan formalarını giymişti. Eylül 2020'de Fatih Karagümrük'e imza atan 35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Süper Lig'de 35 maçta görev aldı.
FİLİP NOVAK VEDA EDİYOR
Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Filip Novak, sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir. Çek sol bek,yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla fazlaforma şansı bulamazken, ayrılmanıneşiğine geldi. Çok sık sakatlık problemi yaşayan ve bu nedenle sezon içinde kaçırdığı maç ve antrenman sayısı hayli fazla olan 30 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin yeni sezonda devam etmek istemediği isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon sadece 9 maçta 11'de şans bulabilen Novak, Trabzonspor'danayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye bedelsizolarak transfer olmuştu.
BERKE'YE YENİ SÖZLEŞME
Fenerbahçe Yönetimi, Berke Özer'e yoğunlaştı. Sarı-lacivertlilerile 1yıl kontratı kalangenç kaleci içinyönetimin yeni sözleşmeönermeyehazırlandığı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli olarak kadroda tutmak isteyen sarılacivertliler, Altay Bayındır'ın muhtemel transferi sonrasında kaleyi Berke'ye emanet etmeyi planlıyor. Son 2 sezonuWesterlo'dakiralık geçirenBerke,46 maçaçıktı veperformansıylaalkış aldı.