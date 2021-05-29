Milli takımda İrfan Can Kahveci ve Umut Meraş hafif şekilde sakatlandı!

İstasyon ve top kapma çalışması ile süren idmanda İrfan Can Kahveci ve Umut Meraş, hafif şekilde sakatlandı. İlk müdahalesi takıp doktoru tarafından yapılan milli futbolcular daha sonra antrenmana kaldığı yerden devam etti. Şenol Güneş, yaşanılan durum sonrası oyuncularını yalnız bırakmayarak yanına gelip durumları hakkında bilgi aldı. Millilerin antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.