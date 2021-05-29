Monaco'dan Trabzonspor'a flaş teklif! Uğurcan için Onyekuru takası...

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı Avrupa Şampiyonası sonrası satma kararı alması menajerleri harekete geçirdi. Avrupa Şampiyonası'nda oyuncunun başarılı bir performans sergileme ihtimaline karşın oyuncuyla ilgilenen kulüpler ön teklif hazırlığına girişirken, Monaco kulübü yaptığı flaş girişimle bütün takımların önüne geçti.
Yetkili menajer aracılığıyla iletişime geçen Monaco kulübü Uğurcan Çakır için 12 milyon Euro ve Onyekuru'yu bonservisiyle vermeyi önerdi.
Sürpriz bir şekilde gelişen bu teklif karşısında Trabzonspor yönetim kurulu ise Uğurcan Çakır için beklentilerinin 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay olduğunu ve ayrıca farklı oyuncuların da takasa eklenmesi gerektiğini iletti.
Onyekuru'nun oynadığı bölge için kadroda bulunan Nwakaeme ve yeni transfer Gervinho'nun oluşu nedeniyle bu isme sıcak bakılmazken Monaco'nun listeye yeni oyuncular mı ekleyeceği yoksa rakamı mı daha iyi seviyeye çıkaracağı henüz netlik kazanmadı.
TRABZONSPOR FODE BOLLE'Yİ İSTEDİ
Bu arada bordo-mavili takımın devam eden sol bek arayışları için Monaco'dan da talepte bulunduğu iddia edildi.
Trabzonspor'un 24 yaşındaki solbek oyuncusu Fode Bolle'yi Monaco'dan talep ettiği ve bu oyuncunun takas listesine eklenmesi durumunda bonservis beklentisinin biraz daha alt rakamlara düşürülebileceği ifade edildi. Bolle bu sezon 29 maçta forma giydi ve takımına 5 asistlik katkıda bulundu.