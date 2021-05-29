Monaco'dan Trabzonspor'a flaş teklif! Uğurcan için Onyekuru takası...

Sürpriz bir şekilde gelişen bu teklif karşısında Trabzonspor yönetim kurulu ise Uğurcan Çakır için beklentilerinin 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay olduğunu ve ayrıca farklı oyuncuların da takasa eklenmesi gerektiğini iletti.