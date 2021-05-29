Onyekuru’nun parası Halil’e yetmedi!

Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu.Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti. Ancak İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi. A Milli Takım'la EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan Halil Derşivoğlu'nun Galatasaray'a gelişi zora girdi.İşte Florya'nın B Planı 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Fatih Terim ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var. Ancak 19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek. U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.G.Saray, Bankalar Konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını bildirdi. Kulüpten "tarihi imza" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tüm kredi borçları Türk Lirası'na çevrilmiş ve yabancı para cinsinden kredi borcu kalmamıştır. Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır. 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise anapara ödemesiz dönem olacaktır. Nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır. 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır." denildi.Sarı-kırmızılı kulüpte, 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda 6 aday başkanlık için yarışacak. Adayların listelerini Divan Kurulu'na verme süreci dün tamamlandı. İşte listeler ve yapılan açıklamalar:İktidar için değil, Galatasaray'ın aydınlık geleceği için çalıştıklarını belirten Burak Elmas,ifadelerini kullandı. Bu arada Elmas,listesine aldı.Burak Elmas (Başkan)Ali Polat BengiserpMehmet Remzi SanverBaşak KaracaBikem Ardakoç KanıkTurhan ÖzenBurçak Emre ZorluŞükrü Köksal ÜnlüMustafa Özgür KalelioğluRezan EpözdemirÖzgür Işıtan Günİbrahim Reha KeskinSelim SefadaAbdulvahap Gazi TanrıverdiMehmet Polat KalafatoğluAhmet Ozan ŞenerYiğit Şardan, seçimi kazanmaları halinde Abdurrahim Albayrak'ın ikinci başkan olarak görev yapacağını söyledi. Şardan,dedi.Yiğit Şardan (Başkan)Abdurrahim AlbayrakÖzcan ÇetinsoyMurat YalçındağAhmet AslanÖmer MafaMete Serkan SevimDorukhan AcarBegüm ÖzkanMurat ÖzkayaMurat ErkulEsen Sirel OngunLevent KaradenizAbdullah Günhan AksoyKerim PolatHamit KarasuIşın Çelebi, kendisine ve ekibine güvendiğini belirtirken,şeklinde konuştu.Işın Çelebi (Başkan)Denizhan EgeCan ÇobanoğluMetin Tayfun İşeriÜlkü ÖzcanMünif İhsan KozFatma Vildan YirmeşoğluTaylan AksoyAlex Cem ÜsterAhmet KayhanCanan Dilara Kızılyalın UçMehmet Akif AygünMesut GenişMustafa ŞimşekNevzat Görkem BoroğluMehmet Şirİbrahim Özdemir (Başkan)Mustafa TanrıyarMustafa KetenHilmi DeveliVolkan VuralCemal Sedat DayıoğluMurat AtayR. Selim DemirBanu KavakAli FatinoğluTamer KoldaşTunç ÜnerReyhan ÇelikEmre EtiCenk GönençDeniz İsmail AraEşref Hamamcıoğlu (Başkan)Osman KocamanTuncer HuncaHayri Gürkan EliçinAhmet Arif BağlıcaLevent YazAhmet Cemal ÖzgörkeyCenk Nuri SoyerCevat GençAhmet YavuzEcemTezel AldanmazMehmet Emre MısırlıEmin Tan BilgeMurat KaramanŞürkan Pelin ÖztekinYusuf Mutlu YıldızMetin Öztürk (Başkan)A.Nasuhi SezginBora İsmail BahçetepeRıza Tevfik MorovaErol ErkuloğluAsena Yılmazkaya DinçbaylıM. İsmail SarıkayaM. Osman AralEmre AlkinDikran GülmezgilSencer SerenSinan MüderrisoğluHalil Cem BurnazTanur Lara YılmazEthem Pamukçu