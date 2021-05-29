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Giriş Tarihi: 29.5.2021

Onyekuru’nun parası Halil’e yetmedi!

MEHMET ÖZCAN
Onyekuru’nun parası Halil’e yetmedi!

Nijeryalı futbolcunun 4.3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alan G.Saray, bu parayı ’nun bonservisine harcamayı planladı. Ancak Brentford, 10 milyon Euro isteyince görüşmeler tıkandı

Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti. Ancak İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi. A Milli Takım'la EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan Halil Derşivoğlu'nun Galatasaray'a gelişi zora girdi.

TERİM 2 GÜN SONRA YOK
İşte Florya'nın B Planı 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Fatih Terim ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var. Ancak 19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek. U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.

G.SARAY'DAN TARİHİ İMZA!
G.Saray, Bankalar Konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını bildirdi. Kulüpten "tarihi imza" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tüm kredi borçları Türk Lirası'na çevrilmiş ve yabancı para cinsinden kredi borcu kalmamıştır. Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır. 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise anapara ödemesiz dönem olacaktır. Nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır. 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır." denildi.

Galatasaray'da kongreye doğru
Sarı-kırmızılı kulüpte, 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda 6 aday başkanlık için yarışacak. Adayların listelerini Divan Kurulu'na verme süreci dün tamamlandı. İşte listeler ve yapılan açıklamalar:

Elmas, Terim'in avukatı Epözdemir'i listeye aldı
İktidar için değil, Galatasaray'ın aydınlık geleceği için çalıştıklarını belirten Burak Elmas, "Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kulübümüz, geleceği için tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacak" ifadelerini kullandı. Bu arada Elmas, Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'i listesine aldı.
ASİL:
Burak Elmas (Başkan)
Ali Polat Bengiserp
Mehmet Remzi Sanver
Başak Karaca
Bikem Ardakoç Kanık
Turhan Özen
Burçak Emre Zorlu
Şükrü Köksal Ünlü
Mustafa Özgür Kalelioğlu
Rezan Epözdemir
Özgür Işıtan Gün
YEDEK:
İbrahim Reha Keskin
Selim Sefada
Abdulvahap Gazi Tanrıverdi
Mehmet Polat Kalafatoğlu
Ahmet Ozan Şener

Şardan: İkinci başkanım Abdurrahim Albayrak
Yiğit Şardan, seçimi kazanmaları halinde Abdurrahim Albayrak'ın ikinci başkan olarak görev yapacağını söyledi. Şardan, "Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamış. Bu da güzel bir şey" dedi.
Asil:
Yiğit Şardan (Başkan)
Abdurrahim Albayrak
Özcan Çetinsoy
Murat Yalçındağ
Ahmet Aslan
Ömer Mafa
Mete Serkan Sevim
Dorukhan Acar
Begüm Özkan
Murat Özkaya
Murat Erkul
Yedek:
Esen Sirel Ongun
Levent Karadeniz
Abdullah Günhan Aksoy
Kerim Polat
Hamit Karasu

Çelebi: Seçimi kazanma potansiyelimiz yüksek
Işın Çelebi, kendisine ve ekibine güvendiğini belirtirken, "Bizim bu seçimi kazanma potansiyelimiz çok yüksek. Ancak kazanmaktan çok, G.Saray'ın birlik ve beraberliğini sağlamak önemliydi, bu olmadı" şeklinde konuştu.
Asil:
Işın Çelebi (Başkan)
Denizhan Ege
Can Çobanoğlu
Metin Tayfun İşeri
Ülkü Özcan
Münif İhsan Koz
Fatma Vildan Yirmeşoğlu
Taylan Aksoy
Alex Cem Üster
Ahmet Kayhan
Canan Dilara Kızılyalın Uç
Yedek:
Mehmet Akif Aygün
Mesut Geniş
Mustafa Şimşek
Nevzat Görkem Boroğlu
Mehmet Şir

İBRAHIM ÖZDEMİR
Asil:
İbrahim Özdemir (Başkan)
Mustafa Tanrıyar
Mustafa Keten
Hilmi Develi
Volkan Vural
Cemal Sedat Dayıoğlu
Murat Atay
R. Selim Demir
Banu Kavak
Ali Fatinoğlu
Tamer Koldaş Yedek:
Tunç Üner
Reyhan Çelik
Emre Eti
Cenk Gönenç
Deniz İsmail Ara

EŞREF HAMAMCIOĞLU
ASİL:
Eşref Hamamcıoğlu (Başkan)
Osman Kocaman
Tuncer Hunca
Hayri Gürkan Eliçin
Ahmet Arif Bağlıca
Levent Yaz
Ahmet Cemal Özgörkey
Cenk Nuri Soyer
Cevat Genç
Ahmet Yavuz
Ecem
Tezel Aldanmaz
YEDEK:
Mehmet Emre Mısırlı
Emin Tan Bilge
Murat Karaman
Şürkan Pelin Öztekin
Yusuf Mutlu Yıldız

METİN ÖZTÜRK
ASİL:
Metin Öztürk (Başkan)
A.Nasuhi Sezgin
Bora İsmail Bahçetepe
Rıza Tevfik Morova
Erol Erkuloğlu
Asena Yılmazkaya Dinçbaylı
M. İsmail Sarıkaya
M. Osman Aral
Emre Alkin
Dikran Gülmezgil
YEDEK:
Sencer Seren
Sinan Müderrisoğlu
Halil Cem Burnaz
Tanur Lara Yılmaz
Ethem Pamukçu

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Onyekuru’nun parası Halil’e yetmedi!
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