Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi finali öncesi yine olay! Taraftarlar birbirine girdi...
Giriş Tarihi: 29.5.2021 10:48

Şampiyonlar Ligi finali öncesi yine olay! Taraftarlar birbirine girdi...

İHA
Şampiyonlar Ligi finali öncesi yine olay! Taraftarlar birbirine girdi...

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İngiliz taraftarlar yine birbirlerine girdi. 'de oynanacak final maçı öncesinde şehre gelen ve taraftarları arasında kavga çıktı. Portekiz polisinin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlendi. Aşırı alkolün etkisiyle kendilerini kaybeden bazı İngiliz taraftarlar polislere de zorluk çıkardı.

İstanbul'da oynanması planlana fakat daha sonra Portekiz'e alınan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İngiliz taraftarlar olay çıkardı. İngiltere'den Portekiz'e gelen Manchester City ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı. Aşırı alkolün etkisiyle kendilerini kaybeden bazı taraftarlar arbede yarattı. Polisin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlendi.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER!

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan Manchester City ile Chelsea'nin taraftarları arasında karşılaşmanın oynanacağı Porto şehrinde arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final günü geldi. Bu akşam İki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea kupaya uzanmak için kozlarını paylaşacak. Porto'da oynanacak final maçı öncesi dün gece saatlerinde İngiliz taraftarlar arasında arbede yaşandı. İngiliz holiganlar arasında aşırı alkolün de etkisi ile daha öncekilere benzer görüntüler yaşandı.

Daha önce 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz'in Porto kentine alınmıştı.
Manchester City - Chelsea karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Final mücadelesini maksimum 16 bin 500 taraftar stattan izleyebilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte maskeleri indireceğimiz tarih
Yasaklar ne zaman kalkacak, 1 Haziran’dan sonra hangi yasaklar kalkıyor? Yasaklar 1 Haziran Salı kalkacak mı?
Aleyna Tilki tek imza ile servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı!
Altın rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
CHP’li başkanın oğlu silah kaçakçısı çıktı
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 14 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Son dakika haberi: Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa
e-Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek parası nasıl alınır, şartları neler? 1100 TL yardım başvurusu ve sosyal yardım parası sonuç ekranı
Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı
Sokağa çıkma yasağı saatleri: 1 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, 29-30 Mayıs yarın yasak var mı? İşte, son genelge
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi finali öncesi yine olay! Taraftarlar birbirine girdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA