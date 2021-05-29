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Giriş Tarihi: 29.5.2021

Sol şeride Asamoah!

YUNUS EMRE SEL
Sol şeride Asamoah!

Cagliari ile sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli olmayan 32 yaşındaki futbolcuda son kararı teknik direktör verecek

Yeni sezon için transfere hızlı başlayan ve sol kanat Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor'a, sol bek mevkii için de menajerler tarafından bir isim geldi. Bordo-mavililere bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de ismi çok anılan Kwadwo Asamoah önerildi. Yönetim kurulu bu öneriyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletirken, gelecek cevaba göre 32 yaşındaki oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği iddia edildi. Cagliari kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Asamoah, bu sezon devre arasında transfer olduğu kulübünde sadece 9 maça çıkabildi. Tecrübeli oyuncu, sol bek mevkiinin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.
2012'de 18 milyon Euro bonservisle Juventus'a transfer olan Asamoah, 2018'de ise Inter'e imza attı. Bu sezonun devre arasında Cagliari'ye geldi ve burada 9 maça çıkarken sadece 1 kez 11 başlayabildi.

UĞURCAN'A 15 MİLYON EURO
Sezonun bitmesinin ardından Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa kulüpleri nabız yoklamaya başladı. Fransız ekibi Monaco'nun yetkilileri, 25 yaşındaki file bekçisinin menajeriyle temasa geçti ve 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebileceklerini iletti. Henüz resmi bir teklif yapılmadığı bildirilirken, bordo-mavili yönetimin Uğurcan için en az 20 milyon Euro beklediği ifade edildi.

5 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Baker, Afobe, Marlon ve sözleşmeleri sona eren Hosseini ve Kamil Ahmet ile yola devam etmiyor. Yapılan açıklamada, "Sözleşmeleri biten Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadesi kulanıldı.

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Sol şeride Asamoah!
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