Sol şeride Asamoah!

Yeni sezon için transfere hızlı başlayan ve sol kanat Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor'a, sol bek mevkii için de menajerler tarafından bir isim geldi. Bordo-mavililere bir dönemYönetim kurulu bu öneriyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletirken, gelecek cevaba göre 32 yaşındaki oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği iddia edildi.bu sezon devre arasında transfer olduğu kulübünde sadece 9 maça çıkabildi. Tecrübeli oyuncu, sol bek mevkiinin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.2012'de 18 milyon Euro bonservisle Juventus'a transfer olan Asamoah, 2018'de ise Inter'e imza attı. Bu sezonun devre arasında Cagliari'ye geldi ve burada 9 maça çıkarken sadece 1 kez 11 başlayabildi.Sezonunbitmesinin ardından Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa kulüpleri nabız yoklamaya başladı.25 yaşındaki file bekçisinin menajeriyle temasa geçti ve 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebileceklerini iletti. Henüz resmi bir teklif yapılmadığı bildirilirken, bordo-mavili yönetiminifade edildi.Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Baker, Afobe, Marlon ve sözleşmeleri sona eren Hosseini ve Kamil Ahmet ile yola devam etmiyor. Yapılan açıklamada, "Sözleşmeleri bitenvermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadesi kulanıldı.