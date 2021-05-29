Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...
Giriş Tarihi: 29.5.2021 09:21 Son Güncelleme: 29.5.2021 10:00

: Beşiktaş'ın yıldızı 'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

transfer haberleri... Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Vincent için kritik süreç başladı! Beşiktaş'tan 2.5 milyon € maaş talep eden Aboubakar'a başka takımlardan teklifler de var. Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de sezon bittikten sonra Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyordu. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ta bu sezonun son maçları hariç çok iyi bir performans ortaya koyan sözleşmesinin uzatılmasını talep ediyor. Aboubakar'ın sezon biter bitmez Beşiktaş'tan 3 milyon Euro maaş istediği ifade edildi. Kamerunlu golcü daha sonra maaş isteğini 2.5 milyon Euro bandına çekti. Fenerbahçe'den sürpriz bir karar geldi! transfer haberleri...

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

Devre arasında Vincent 'a İngiltere'den teklifi geldi. Beşiktaşlı yöneticiler, görüşme gerçekleştirdikleri oyuncuya transfer vizesi vermedi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

Ayrıca kendisine sezon sonunda maaşına zam yapılacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan 'a Fenerbahçe de talip oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile sarı-lacivertliler arasında yapılan pazarlıklarda Beşiktaş'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe, hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta kalmak için 3 milyon Euro'dan kapıyı açıp, 2.5 milyon Euro'ya düştü. Ayrıca 3 yıllık sözleşme istedi. Ancak bu iki talep Beşiktaş tarafından geri çevrildi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

Zam sözünü tutup 'ın 1.5 milyon Euro olan maaşını 1.8 milyon Euro'ya çıkarmayı planlayan yönetim, rakamı daha fazla yükseltmeyi düşünmüyor.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

Bunun yerine sözleşmeyi performans ve başarı bonusları ile takviye etmenin hesaplarını yapıyor. Ayrıca siyah-beyazlılar, sakatlık maddesini yeniden mukaveleye eklemek, süreyi de 1+1 ile sınırlandırmak istiyor.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

STOPER İÇİN İLK ADAY ABDULKERİM!

Stoper mevkiine bir yabancı bir de yerli oyuncu transfer etmek isteyen siyah-beyazlılarda Abdülkerim Bardakçı ismi öne çıktı.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

Konyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Sergen Yalçın'ın da olumlu görüş bildirdiği bir isimdi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol stoper için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi olarak Konyaspor'un kapısını çalması bekleniyor. Kartal'ın Abdülkerim'e alternatif olarak belirlediği isim ise Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ...

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

Kartal'da gözler Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmeye çevrildi. Çebi'nin, Çeşme'de tatilde olan başarılı çalıştırıcıyla hafta sonu bir araya geleceği bildirildi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

Tarafların dün buluşması bekleniyordu ama ertelendi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...

Tarafların orta bir yolda buluşup 3 yıllık imza atmaları bekleniyor. Takıma yapılacak takviyeler de bu zirvede gündeme gelecek.

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Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...
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