Son dakika transfer haberleri... Sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Geçen sezon olduğu gibi yüksek bonservis ödemeden transfer yapmaya özen gösteren siyah beyazlılarda yeni bir gelişme yaşandı! Trabzonspor ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu ile temasa geçildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bir yandan Aboubakar ile sözleşme görüşmeleri yapan bir yandan da Rosier ve Ghezzal'ı yeniden takıma katılmaları için uğraşan Beşiktaş yönetimi bonservisi elinde buluna isimlere yöneliyor. Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun özel haberine göre Beşiktaş, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi ile temasa geçti!