Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...
Giriş Tarihi: 29.5.2021 15:37 Son Güncelleme: 29.5.2021 15:40

: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

... Sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Geçen sezon olduğu gibi yüksek bonservis ödemeden transfer yapmaya özen gösteren siyah beyazlılarda yeni bir gelişme yaşandı! Trabzonspor ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu ile temasa geçildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'tan haberleri gelmeye devam ediyor. Bir yandan Aboubakar ile sözleşme görüşmeleri yapan bir yandan da Rosier ve Ghezzal'ı yeniden takıma katılmaları için uğraşan Beşiktaş yönetimi bonservisi elinde buluna isimlere yöneliyor. Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun özel haberine göre Beşiktaş, Trabzonspor'dan ayrılan ile temasa geçti!

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

SON DAKİKA: TRABZONSPOR'DAN AYRILDI BEŞİKTAŞ TEMASA GEÇTİ!

Trabzonspor dün yaptığı açıklamada 5 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıklamıştı. Hosseini, Marlon, Baker, Afobe ve yeni sezonda Trabzonspor'da olmayacak. Beşiktaş, sağ bek rotasyonu için Kamil Ahmet Çörekçi ile görüştü.

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

ROSİER'İN YEDEĞİ KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

Beşiktaş yeni sezonda sağ bekini Valentin Rosier'e teslim etmek için kulübüyle görüşmelerini sürdürürken, siyah-beyazlılar bir de alternatif olarak kadroya dahil edeceği futbolcu arayışındaydı.

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

DORUKHAN VE NECİP OYNAMIŞTI...

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon bu bölgede zaman zaman Necip ve Dorukhan'ı kullanmıştı ancak yeni sezonda yedek bir sağ bek alınacaktı. İlk temasa geçilen isim de Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve bordo-mavililerden ayrılan oldu.

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

Oyuncunun uygun maliyeti ve tecrübesinin yanı sıra birden fazla mevkide oynaması da alternatif olarak kadroya dahil edilmesi için olumlu özelliklerinden oldu.

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

1992 yılında Londra'da dünyaya gelen Türkiye'de ilk kez Bucaspor'da forma giydi. Daha sonra Kayserispor ve Adana Demirspor formaları da giyen Kamil Ahmet, Eskişehirspor'da yıldızını parlattı.

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

2017 senesinde Trabzonspor'a transfer olan , bordo mavililerde hem sağ bekte hem de sol bekte forma giydi. Bazı maçlarda orta sahada da oynayan Kamil Ahmet, Trabzonspor ile sözleşme uzatmadı ve serbest kaldı.

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

BEDAVAYA İMZA ATABİLİR!

Haziran'da Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek , bordo mavililer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kamil Ahmet Çörekçi, gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyerse siyah beyazlılar bu transfer için bonservis ödemeyecek.

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

SALİH UÇAN TRANSFERİ DE BİTTİ!

Siyah-beyazlıların ilk imzası Makedon oyuncu Besar Gudjufi ile olurken bu transferi Türkiye'ye SABAH Spor duyurmuştu.

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan 'ın ilk kez 25 Şubat'ta yazan SABAH Spor, 4 Mayıs'ta da anlaşmanın sağlandığını okuyucularına duyurmuştu.

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...

Alanyaspor ile sözleşme 31 Mayıs'ta son bulacak deneyimli orta sahanın gelecek hafta Beşiktaş'a imza atarak kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayacak.

KAZANCI 10 MİLYON TL OLACAK!

Salih'in yıllık kazancı ise bonuslarla birlikte 10 milyon TL olacak.

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Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı bedavaya geliyor...
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