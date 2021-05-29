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Giriş Tarihi: 29.5.2021 18:57 Son Güncelleme: 29.5.2021 19:06

: Eşi her şeyi açıkladı! "İddialar doğru!" ...

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

haberi... 'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'e geçen sezondan bu yana ismi geçen 'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin eski yıldızının eşi ise transfer görüşmelerini resmen açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'e geçen sezondan bu yana ismi geçen 'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin eski yıldızının eşi ise transfer görüşmelerini resmen açıkladı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

'de yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunda 'nun mu yoksa yabancı bir hocanın mı oturacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

Sarı-Lacivertliler'de yabancı hoca olarak , , Lucien Favre ve Zlatko Dalic gibi isimler gündemde yer alıyor.

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

LÖW: BİR SÜRE TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM

taraftarının tecrübesiyle takımın başında görmek istediği isimlerden biri olan Löw, Sarı-Lacivertli takıma kapıları kapattı.

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

Alman Milli Takımı'nın hocası, EURO 2020'nin ardından görevini bırakacağını ve bir süre dinlenerek takım çalıştırmayacağını söyledi.

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

61 yaşındaki teknik adam, "Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım. Barcelona ya da Real Madrid'i çalıştırmayacağım" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

UKRAYNA BASINI: REBROV, FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Ukrayna basını ise 'nin eski futbolcusu 'un Sarı-Lacivertli takıma gitme ihtimaline sıcak baktığını yazdı.

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

Ukraynalı çalıştırıcı, hocalık kariyerinde de Dinamo Kiev ile 3, Ferencvaros ile de 2 lig şampiyonluğu elde etti.

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

Macaristan'ın Ferencvaros takımından ayrılacağı kesinleşen 46 yaşındaki teknik adamın, 'ye yakın olduğu öne sürüldü.

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

REBROV'UN EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

'un eşi Anna Rebrov ise ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

Anna Rebrov, "Gizli saklı bir şey yok, internette yazılan 5-6 kulübün ilgisi var. Biz hala düşünme periyodundayız. Karar eşimin.

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

Ben kulüp seçmede iyi değilim. Benim için Yunanistan'a gitmek sorun değil. Çocuklar için iyi bir okul olursa her yere giderim. AEK ile bir görüşmesi oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! İddialar doğru! Fenerbahçe...

Rebrov, Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başarmıştı.

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Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! "İddialar doğru!" Fenerbahçe...
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