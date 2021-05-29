Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'e geçen sezondan bu yana ismi geçen Joachim Löw'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin eski yıldızının eşi ise transfer görüşmelerini resmen açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunda Emre Belözoğlu'nun mu yoksa yabancı bir hocanın mı oturacağı konusunda belirsizlik sürüyor.
Sarı-Lacivertliler'de yabancı hoca olarak Sergiy Rebrov, Joachim Löw, Lucien Favre ve Zlatko Dalic gibi isimler gündemde yer alıyor.
LÖW: BİR SÜRE TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM
Fenerbahçe taraftarının tecrübesiyle takımın başında görmek istediği isimlerden biri olan Löw, Sarı-Lacivertli takıma kapıları kapattı.
Alman Milli Takımı'nın hocası, EURO 2020'nin ardından görevini bırakacağını ve bir süre dinlenerek takım çalıştırmayacağını söyledi.
61 yaşındaki teknik adam, "Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım. Barcelona ya da Real Madrid'i çalıştırmayacağım" ifadelerini kullandı.
UKRAYNA BASINI: REBROV, FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Ukrayna basını ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sergiy Rebrov'un Sarı-Lacivertli takıma gitme ihtimaline sıcak baktığını yazdı.
Ukraynalı çalıştırıcı, hocalık kariyerinde de Dinamo Kiev ile 3, Ferencvaros ile de 2 lig şampiyonluğu elde etti.
Macaristan'ın Ferencvaros takımından ayrılacağı kesinleşen 46 yaşındaki teknik adamın, Fenerbahçe'ye yakın olduğu öne sürüldü.
REBROV'UN EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Sergiy Rebrov'un eşi Anna Rebrov ise ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Anna Rebrov, "Gizli saklı bir şey yok, internette yazılan 5-6 kulübün ilgisi var. Biz hala düşünme periyodundayız. Karar eşimin.
Ben kulüp seçmede iyi değilim. Benim için Yunanistan'a gitmek sorun değil. Çocuklar için iyi bir okul olursa her yere giderim. AEK ile bir görüşmesi oldu" ifadelerini kullandı.
Rebrov, Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başarmıştı.