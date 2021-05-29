Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında yaşananlardan sonra yeni sezonda iki isim birlikte çalışmayacak. Mustafa Cengiz, aday olmadığını açıklamıştı. Fatih Terim'in sözleşmesi de 31 Mayıs'ta bitiyor. 19 Haziran'daki seçime kadar ara bir formül üzerinde duruluyor. Ceyhun Müderrisoğlu ismi öne çıktı! Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberi...
SON DAKİKA: FATİH TERİM YOKKEN FLORYA ONA EMANET!
Galatasaray'da seçim sürecinde Florya'da bir teknik adam olmayacak. Hem genç futbolcular hem de hali hazırda kadroda bulunan isimler idman yapmak isterse sürpriz bir isimle birlikte çalışacaklar...
31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Fatih Terim ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var.
19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek.
U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.
1981 doğumlu olan Ceyhun Müderrisoğlu, İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray U16, U19 takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Müderrisoğlu daha sonra sırasıyla Galatasaray U17, U19 ve U21 takımlarında teknik direktörlük yaptı.
Ceyhun Müderrisoğlu futbolculuğu döneminde de Galatasaray, Beylerbeyi, Yimpaş Yozgatspor ve Eyüpspor gibi takımlarda oynamıştı.
Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti.
İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi. A Milli Takım'la EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan Halil Derşivoğlu'nun Galatasaray'a gelişi zora girdi.
G.Saray, Bankalar Konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını bildirdi.
Kulüpten "tarihi imza" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tüm kredi borçları Türk Lirası'na çevrilmiş ve yabancı para cinsinden kredi borcu kalmamıştır. Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır. 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise anapara ödemesiz dönem olacaktır. Nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır. 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır." denildi.