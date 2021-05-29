Kulüpten "tarihi imza" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tüm kredi borçları Türk Lirası'na çevrilmiş ve yabancı para cinsinden kredi borcu kalmamıştır. Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır. 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise anapara ödemesiz dönem olacaktır. Nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır. 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır." denildi.