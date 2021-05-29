Son dakika: Galatasaray'da tüm gözler Fatih Terim'de! Hangi isim başkan olursa yeni sezonda olmayacak?

Bu oluşumun Fatih Terim'le devam etmesi mümkün değil. Terim'in diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ile de çalışması çok zor gözüküyor.

- Sizce Galatasaray'da kim başkan olursa olsun Fatih Terim'le devam edilmeli mi?