Son dakika: Galatasaray'da tüm gözler Fatih Terim'de! Hangi isim başkan olursa yeni sezonda olmayacak?

Galatasaray 116 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 6 adaylı bir seçime hazırlanıyor. 19 Haziran'daki kongrede Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir ve Işın Çelebi başkanlık için yarışacak. 31 Mayıs'ta (yarın) sözleşmesi sona erecek Fatih Terim de sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinin netleşmesi için seçimi bekleyecek.
Burak Elmas ya da Metin Öztürk'ün 19 Haziran'da koltuğa oturması halinde Terim görevine devam edecek. İki başkan adayının da teknik direktör konusunda İmparator dışında B planı yok. "Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağım" diyen Mustafa Cengiz'in, denetim-sicil-disiplin kurullarından 17 ismi listesine alan Yiğit Şardan'ı eski başkan Adnan Polat destekliyor.
Bu oluşumun Fatih Terim'le devam etmesi mümkün değil. Terim'in diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ile de çalışması çok zor gözüküyor.
- Sizce Galatasaray'da kim başkan olursa olsun Fatih Terim'le devam edilmeli mi?
LEVENT TÜZEMEN - BAŞKA TEKNİK ADAM BÜYÜK BİR RİSK OLUR
Yiğit Şardan, Fatih Terim'le asla çalışmaz. Kalan adayların Terim'le yola devam etmek istediklerini biliyorum. Takımın başına Terim'i tekrar getirmek akıllıca bir hareket olur. Terim hem Galatasaraylı hem de mevcut kadro yapısını iyi bilen, bölgelere göre yapılacak transferleri önceden tespit etmiş bir teknik direktör. Terim dışında G.Saray'ın başına getirilecek yeni bir hoca hem risk hem de sezonun kaybedilmesine neden olur.
Çünkü G.Saray, Villarreal'in Avrupa Kupası'nı kazanmasından sonra sezonu mecburen erken açacak, Milli Takım'daki bazı oyuncular da gelemeyecek. Bu süreçte G.Saray'ı toparlayacak, lige hazırlayacak, eldeki oyuncuların karakterlerini en iyi bilen isim Fatih Terim. Birçok kulüp kendisine yeni hoca ararken Juventus bile Pirlo'yu gönderip Allegri'ye geri dönerken, Galatasaray'ın Terim'le yola devam etmesi çok akılcı olur.
ÖMER ÜRÜNDÜL - BANA GÖRE ŞANSI ÇOK DAHA FAZLA
Fatih Terim, çok içten bir Galatasaraylı ve de hem Milli Takım'a hem de sarı-kırmızılı ekibe büyük başarılar kazandırdı. Kariyeri tartışılmaz... Zaman zaman teknik açıdan ben de maçlardan sonra kendisini eleştirdim ama dünyanın en büyük teknik adamlarını da eleştirdim, bu çok normal.
Son dönemde başkan Mustafa Cengiz'le girdikleri polemik tabii ki iyi olmadı. Kongre öncesi mutlaka seçildikleri takdirde Fatih Terim'le çalışacak adaylar var. Doğal olarak çalışmayacak olanlar da var. 19 Haziran'ı bekleyip neler olacağ-ı nı görelim. Ama Fatih Terim'in şansının yüzde 50'den fazla olduğunu düşünüyorum.
BÜLENT TİMURLENK - FUTBOL AKILLARININ KİM OLDUĞUNU GÖRMELİYİZ
G.Saray'ın 10 yıl önce Fatih Terim'in 3. döneminin başlangıcındaki gibi bir kadro yapılanmasına ihtiyacı var. Bu yapılanmayı Terim'le yapmak istemeyen başkan adayları varsa onların futbol akıllarında kim olduğunu görmek lazım. Sonuçta bu bir takım oyunu. Sahada da Florya'da da 46 yıldır camiada olan Fatih Terim'in de çalışmak istemediği başkanlar ve yöneticiler olabilir.
G.Saray'da huzur yok, gürültü çok. Rekor sayıda başkan adaylı seçimden çıkacak sonucunda her şeyi sütliman etmesini beklemek fazla iyimser bir tahmin olur. Terim ile çalışmayacağını seçim öncesinde deklare etmeyenler, seçimi kazandıkları takdirde karşılığında yoğun bir taraftar protestosu bulabilirler.