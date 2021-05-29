Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da tüm gözler Fatih Terim'de! Hangi isim başkan olursa yeni sezonda olmayacak?
Giriş Tarihi: 30.5.2021 01:34 Son Güncelleme: 30.5.2021 01:37

: 'da tüm gözler 'de! Hangi isim başkan olursa yeni sezonda olmayacak?

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da tüm gözler Fatih Terim'de! Hangi isim başkan olursa yeni sezonda olmayacak?

haberi... 'da gözler seçilecek yeni başkan kadar teknik direktör 'in durumuna da çevrildi. Peki Fatih Terim, 19 Haziran'da yapılacak seçimde aday olan , , , , ve isimlerinden hangileri başkan olursa görevine devam edecek? İşte son dakika haberinin detayları....

Galatasaray 116 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 6 adaylı bir seçime hazırlanıyor. 19 Haziran'daki kongrede Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir ve Işın Çelebi başkanlık için yarışacak. 31 Mayıs'ta (yarın) sözleşmesi sona erecek Fatih Terim de sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinin netleşmesi için seçimi bekleyecek.

Burak Elmas ya da Metin Öztürk'ün 19 Haziran'da koltuğa oturması halinde Terim görevine devam edecek. İki başkan adayının da teknik direktör konusunda İmparator dışında B planı yok. "Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağım" diyen Mustafa Cengiz'in, denetim-sicil-disiplin kurullarından 17 ismi listesine alan Yiğit Şardan'ı eski başkan Adnan Polat destekliyor.

Bu oluşumun Fatih Terim'le devam etmesi mümkün değil. Terim'in diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ile de çalışması çok zor gözüküyor.

- Sizce Galatasaray'da kim başkan olursa olsun Fatih Terim'le devam edilmeli mi?

LEVENT TÜZEMEN - BAŞKA TEKNİK ADAM BÜYÜK BİR RİSK OLUR
Yiğit Şardan, Fatih Terim'le asla çalışmaz. Kalan adayların Terim'le yola devam etmek istediklerini biliyorum. Takımın başına Terim'i tekrar getirmek akıllıca bir hareket olur. Terim hem Galatasaraylı hem de mevcut kadro yapısını iyi bilen, bölgelere göre yapılacak transferleri önceden tespit etmiş bir teknik direktör. Terim dışında G.Saray'ın başına getirilecek yeni bir hoca hem risk hem de sezonun kaybedilmesine neden olur.

Çünkü G.Saray, Villarreal'in Avrupa Kupası'nı kazanmasından sonra sezonu mecburen erken açacak, Milli Takım'daki bazı oyuncular da gelemeyecek. Bu süreçte G.Saray'ı toparlayacak, lige hazırlayacak, eldeki oyuncuların karakterlerini en iyi bilen isim Fatih Terim. Birçok kulüp kendisine yeni hoca ararken Juventus bile Pirlo'yu gönderip Allegri'ye geri dönerken, Galatasaray'ın Terim'le yola devam etmesi çok akılcı olur.

ÖMER ÜRÜNDÜL - BANA GÖRE ŞANSI ÇOK DAHA FAZLA
Fatih Terim, çok içten bir Galatasaraylı ve de hem Milli Takım'a hem de sarı-kırmızılı ekibe büyük başarılar kazandırdı. Kariyeri tartışılmaz... Zaman zaman teknik açıdan ben de maçlardan sonra kendisini eleştirdim ama dünyanın en büyük teknik adamlarını da eleştirdim, bu çok normal.

Son dönemde başkan Mustafa Cengiz'le girdikleri polemik tabii ki iyi olmadı. Kongre öncesi mutlaka seçildikleri takdirde Fatih Terim'le çalışacak adaylar var. Doğal olarak çalışmayacak olanlar da var. 19 Haziran'ı bekleyip neler olacağ-ı nı görelim. Ama Fatih Terim'in şansının yüzde 50'den fazla olduğunu düşünüyorum.

BÜLENT TİMURLENK - FUTBOL AKILLARININ KİM OLDUĞUNU GÖRMELİYİZ
G.Saray'ın 10 yıl önce Fatih Terim'in 3. döneminin başlangıcındaki gibi bir kadro yapılanmasına ihtiyacı var. Bu yapılanmayı Terim'le yapmak istemeyen başkan adayları varsa onların futbol akıllarında kim olduğunu görmek lazım. Sonuçta bu bir takım oyunu. Sahada da Florya'da da 46 yıldır camiada olan Fatih Terim'in de çalışmak istemediği başkanlar ve yöneticiler olabilir.

G.Saray'da huzur yok, gürültü çok. Rekor sayıda başkan adaylı seçimden çıkacak sonucunda her şeyi sütliman etmesini beklemek fazla iyimser bir tahmin olur. Terim ile çalışmayacağını seçim öncesinde deklare etmeyenler, seçimi kazandıkları takdirde karşılığında yoğun bir taraftar protestosu bulabilirler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beyazıt Öztürk gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! Beyazıt Öztürk'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!
Normalleşme genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, 1 Haziran’dan sonra yasaklar kalkacak mı?
Son dakika: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'dan sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin teklifi...
İkinci kez anne olacak Bengü’den sosyal medyaya damga vuran yeni poz!
Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! "İddialar doğru!" Fenerbahçe...
Aleyna Tilki tek imza ile servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Gizem Arıkan’ın yaptığı haylazlık başına iş açtı!
Dr. Astrolog Şenay Devi duyurdu! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan o burçlar olumsuz etkilenecek…
İşçi ve işverenler dikkat! Kısa çalışma sonrası mesai ve maaşlarda normalleşme başlıyor
Son dakika: Galatasaray'da Florya ona emanet edildi! Fatih Terim'in yokluğunda sürpriz isim (Sabah Spor Özel)
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da tüm gözler Fatih Terim'de! Hangi isim başkan olursa yeni sezonda olmayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA