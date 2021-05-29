Son dakika: Henry Onyekuru'dan vazgeçen Galatasaray'da Halil Dervişoğlu krizi...

Fatih Terim'in geleceği ve başkanlık seçiminin belirsizliği süren Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını yürütüyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak olmasından dolayı sezona rakiplerine göre daha erken girecek olan sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.
Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti. Ancak İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi.
A Milli Takım'la EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan Halil Derşivoğlu'nun Galatasaray'a gelişi zora girdi.
İNSAN DÜŞMAN GÖRDÜĞÜ BİRİ İLE ÇALIŞMAZ
Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in G.Saray'a hizmet etmiş, değerli bir üyeleri olduğunu söyledi. Cengiz, "Ancak ben görevde bulunduğum süre boyunca kendisiyle çalışmayacağımı daha önce de açıklamıştım. İnsan düşman gördüğü biri ile çalışmaz. Yanlış anlaşılmasın, ben kimseye düşman değilim, rakiplerime bile. Beraber çalıştığım kimseye düşman olmam. Beni düşman olarak görenlerle çalışmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Cengiz, "Kaçan 2 şampiyonluktan 130 milyon Euro kaybımız var" şeklinde bir beyanatı olmadığını da belirtti.
FATİH TERİM 2 GÜN SONRA YOK, İŞTE B PLANI
31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Fatih Terim ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var.
Ancak 19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek. U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.