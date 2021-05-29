Son dakika: Henry Onyekuru'dan vazgeçen Galatasaray'da Halil Dervişoğlu krizi...

İNSAN DÜŞMAN GÖRDÜĞÜ BİRİ İLE ÇALIŞMAZ

Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in G.Saray'a hizmet etmiş, değerli bir üyeleri olduğunu söyledi. Cengiz, "Ancak ben görevde bulunduğum süre boyunca kendisiyle çalışmayacağımı daha önce de açıklamıştım. İnsan düşman gördüğü biri ile çalışmaz. Yanlış anlaşılmasın, ben kimseye düşman değilim, rakiplerime bile. Beraber çalıştığım kimseye düşman olmam. Beni düşman olarak görenlerle çalışmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.