Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde dev final! Manchester City-Chelsea maçının 11'leri belli oldu

1 MİLYAR 780 MİLYON EURO'LUK FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu finalinde karşılaşacak İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea'nin kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 780 milyon avronun üzerinde... Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar avro, Chelsea'de ise 779,8 milyon avro oldu. Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor. 70'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon avro.