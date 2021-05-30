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Giriş Tarihi: 30.5.2021 11:02

Ay-yıldızlılar 591. sınavda! Rakip

AA
Ay-yıldızlılar 591. sınavda! Rakip Gine

A Milli Takımımız, yarın (31 Mayıs) ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Özel maçta Gine'yi ağırlayacak ay-yıldızlılarımız, 98 yıllık tarihinde yaptığı 590 müsabakada 225 galibiyet, 224 yenilgi aldı.

A Milli Futbol Takımı, Gine ile yarın yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 274'ü özel 590 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 258'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 590 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 590 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

GİNE İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Gine ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

2021 YILINDAKİ BEŞİNCİ MAÇ

A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı ise 2-1 kazandı.

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Ay-yıldızlılar 591. sınavda! Rakip Gine
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