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Giriş Tarihi: 30.5.2021 09:46 Son Güncelleme: 30.5.2021 10:05

'ye yakın! onu takımda istiyor...

Edin Visca Fenerbahçe'ye yakın! Emre Belözoğlu onu takımda istiyor...

2020-21 sezonuna büyük umutlarla giren fakat bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan , transfer sezonuna hızlı girmek ve takımı güçlendirmek istiyor. 'den 'ı transfer eden Fenerbahçe'de bu sefer de hedef . Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca için para + takas formülünü devreye sokan Kanarya, turuncu-lacivertli kulüpten de kolaylık bekliyor.

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe, bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Emre Belözoğlu ile iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe, Belözoğlu ile 1 yıl daha devam edecek. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler transfer sezonuna hızlı başlamak istiyor.

İRFAN CAN'DAN SONRA HEDEF VİSCA

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da çok istediği İrfan Can'ı transfer eden Fenerbahçe, Edin Visca'yı da takıma katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı bu transfer döneminde mutlu sonla bitecek gibi.

VİSCA DA FENERBAHÇE'DE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Daha önce Başakşehir'in yüksek bonservis isteklerine takılan transfer için Kanarya tekrar kolları sıvarken, Boşnak yıldızın da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve transfere sıcak baktığı belirtildi.

F.BAHÇE YÖNETİMİ PARA+TAKAS FORMÜLÜNÜ DÜŞÜNÜYOR

Fenerbahçe'de devam etmesinin resmiyete dökülmesi için gün sayan Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını çok istediği bilinirken, yönetim transfer için para + takas formülünü düşünüyor.

BAŞAKŞEHİR DE SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertliler bu transferde Başakşehir ile olan iyi ilişkilerine güveniyor. F.Bahçe İrfan Can'ı alırken, Tolga Ciğerci için Başakşehir'e sağlanan kolaylığın benzerini bekliyor. İstanbul ekibinin de kadro maliyetini düşürmek istediği ve bu sefer Visca'nın satışına sıcak baktığı ifade edildi.

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Edin Visca Fenerbahçe'ye yakın! Emre Belözoğlu onu takımda istiyor...
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