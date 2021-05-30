Edin Visca Fenerbahçe'ye yakın! Emre Belözoğlu onu takımda istiyor...

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe, bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Emre Belözoğlu ile iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe, Belözoğlu ile 1 yıl daha devam edecek. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler transfer sezonuna hızlı başlamak istiyor.