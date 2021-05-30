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Giriş Tarihi: 30.5.2021 19:41 Son Güncelleme: 30.5.2021 19:42

'den dikkat çeken açıklama! Sosyal medya...

İHA
Mustafa Cengiz'den dikkat çeken açıklama! Sosyal medya...

Başkanı , sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.

Galatasaray'da 19 Haziran tarihinde yapılacak seçim öncesi Mustafa Cengiz'den dikkat çeken bir hamle geldi. Cengiz, medya hesaplarından yaptığı açıklamada, sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık dönemimin başlarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır. Sosyal medya hesaplarımın açılması konusunda bana yardımcı olan direktörlerime ve profesyonellerime teşekkür eder, bilvesile tarafımdan açılmış hiçbir sosyal medya hesabımın olmadığını bildiririm. Beni takip eden, beni eleştiren tüm camialara, özellikle değerli Galatasaray camiasına sevgi ve saygılarımı iletirim" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Cengiz'den dikkat çeken açıklama! Sosyal medya...
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