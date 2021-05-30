Rosier’in yedeği Kamil Ahmet

Fransız yıldızın kulübü Sporting ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor’la sözleşmesi biten 29 yaşındaki futbolcuyu da kadrosuna katmak için girişimlerine başladı
Yeni sezonda sağ bek mevkiini yine Valentin Rosier'e teslim etmek isteyen Beşiktaş, bu bölge için bir de alternatif oyuncu arayışındaydı. Geçen sezon zaman zaman zorunluluktan Necip Uysal ve Dorukhan Toköz'ü sağ bekte kullanan siyah-beyazlıların ilk temasa geçtiği isim ise Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve bordo-mavililerle yollarını ayıran Kamil Ahmet Çörekçi oldu. Teknik heyetin; maliyeti vetecrübesinin yanı sıra birden fazla bölgedeoynayabilmesi nedeniyle KamilAhmet'in transferine onay verdiği öğrenildi. 4 yıldır Trabzonspor'un formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 20 maça çıkarken 939 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.