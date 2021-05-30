Rosier’in yedeği Kamil Ahmet

Yeni sezonda sağ bek mevkiini yine Valentin Rosier'e teslim etmek isteyen Beşiktaş, bu bölge için bir de alternatif oyuncu arayışındaydı. Geçen sezon zaman zaman zorunluluktanve'ü sağ bekte kullanan siyah-beyazlıların ilk temasa geçtiği isim ise Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve bordo-mavililerle yollarını ayıran Kamil Ahmet Çörekçi oldu.. 4 yıldır Trabzonspor'un formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 20 maça çıkarken 939 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.