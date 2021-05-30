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Giriş Tarihi: 30.5.2021

Rosier’in yedeği

Rosier’in yedeği Kamil Ahmet

Fransız yıldızın kulübü ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, ’la sözleşmesi biten 29 yaşındaki futbolcuyu da kadrosuna katmak için girişimlerine başladı

Yeni sezonda sağ bek mevkiini yine Valentin Rosier'e teslim etmek isteyen Beşiktaş, bu bölge için bir de alternatif oyuncu arayışındaydı. Geçen sezon zaman zaman zorunluluktan Necip Uysal ve Dorukhan Toköz'ü sağ bekte kullanan siyah-beyazlıların ilk temasa geçtiği isim ise Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve bordo-mavililerle yollarını ayıran Kamil Ahmet Çörekçi oldu. Teknik heyetin; maliyeti ve tecrübesinin yanı sıra birden fazla bölgede oynayabilmesi nedeniyle Kamil Ahmet'in transferine onay verdiği öğrenildi. 4 yıldır Trabzonspor'un formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 20 maça çıkarken 939 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.

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Rosier’in yedeği Kamil Ahmet
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