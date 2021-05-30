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Giriş Tarihi: 30.5.2021

Salih kararından dönmedi

Salih kararından dönmedi

27 yaşındaki orta saha, G.Saray devreye girmesine rağmen, prensip anlaşmasına vardığı ’la 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi yarın son bulacak olan Salih Uçan, gelecek hafta Beşiktaş'la işi resmiyete dökecek. Siyah-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardıktan sonra Galatasaray devreye girse de 27 yaşındaki orta sahanın kararı değişmedi. 3 yıllık mukavele yapılacak olan tecrübeli futbolcu, bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak. Beşiktaş'ın ilk anlaşmaya vardığı isim olan Belasica takımından 17 yaşındaki Besar Gudjufi'nin de gelecek hafta resmen açılanması bekleniyor.

YALÇIN'A 20 MİLYON TL
Siyah-beyazlılara rüya gibi bir sezon yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi yarın ya da salı günü yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından yenilenecek. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yer alacağı toplantıda Sergen Hoca'ya bonuslarla birlikte sezon başına 20 milyon TL'yi bulan 3 yıllık sözleşme teklif edilecek. Görüşmede gelecek sezonun gidecek ve kalacak isimleri de konuşularak kadro planlaması yapılacak.

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Salih kararından dönmedi
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