Salih Uçan kararını verdi! Galatasaray devreye girdi Beşiktaş'ı seçti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un başarılı bir sezon geçirmesinde başrol oynayan isimlerden biri olan Salih Uçan'ın yeni adresi netleşti. Ortaya koyduğu futbolla devlerin radarına giren milli futbolcu, Galatasaray ve Trabzonspor'un teklifine rağmen Beşiktaş'ı tercih etti.
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Salih Uçan, Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardıktan sonra Galatasaray devreye girse de 27 yaşındaki orta sahanın kararı değişmedi.
3 yıllık mukavele yapılacak olan tecrübeli futbolcu, bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak.
Beşiktaş'ın ilk anlaşmaya vardığı isim olan Belasica takımından 17 yaşındaki Besar Gudjufi'nin de gelecek hafta resmen açılanması bekleniyor.
YALÇIN'A 20 MİLYON TL
Siyah-beyazlılara rüya gibi bir sezon yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi yarın (31 Mayıs) ya da salı günü yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından yenilenecek.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yer alacağı toplantıda Sergen Hoca'ya bonuslarla birlikte sezon başına 20 milyon TL'yi bulan 3 yıllık sözleşme teklif edilecek.
Görüşmede gelecek sezonun gidecek ve kalacak isimleri de konuşularak kadro planlaması yapılacak.