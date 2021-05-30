Salih Uçan kararını verdi! Galatasaray devreye girdi Beşiktaş'ı seçti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un başarılı bir sezon geçirmesinde başrol oynayan isimlerden biri olan Salih Uçan'ın yeni adresi netleşti. Ortaya koyduğu futbolla devlerin radarına giren milli futbolcu, Galatasaray ve Trabzonspor'un teklifine rağmen Beşiktaş'ı tercih etti.