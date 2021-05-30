Son dakika... Aboubakar'ın Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu! 'Sözleşmeden kaldırın' dediği o madde...

Son dakika... Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek. Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalayacak olan siyah-beyazlılar, deneyimli hocanın raporları doğrultusunda transferde rotasını da belli edecek. İlk etapta kiralık isimler Ghezzal ve Rosier'i takımda tutmaya çalışan yönetim, sözleşmesi biten Aboubakar'la da masaya oturdu. Ancak Kamerunlu golcüyle henüz anlaşma sağlanamadı.