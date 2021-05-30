Son dakika... Aboubakar'ın Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu! 'Sözleşmeden kaldırın' dediği o madde...

Son dakika... Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek. Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalayacak olan siyah-beyazlılar, deneyimli hocanın raporları doğrultusunda transferde rotasını da belli edecek. İlk etapta kiralık isimler Ghezzal ve Rosier'i takımda tutmaya çalışan yönetim, sözleşmesi biten Aboubakar'la da masaya oturdu. Ancak Kamerunlu golcüyle henüz anlaşma sağlanamadı.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Aboubakar'ın transfer şartlarını açıkladı. İşte detaylar...
Sergen Yalçın, pazartesi günü Çeşme'den İstanbul'a dönecek. Çarşamba ya da perşembe günü Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın, yeni sözleşme için görüşecekler. Anlaşmanın 2 yıllık olması bekleniyor.
Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde yıllık kazancına zam yapılacak. Şimdiye kadar Sergen Yalçın ile maddi konular hiç konuşulmadı. Yalçın'ın önceliği transferler ve başarı getirecek kadro yapılanması.
Sergen Yalçın'ın önceliği kendi maaşı değil, Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek bir kadro. Ama Sergen Yalçın'a ciddi oranda bir zam yapılacak.
Beşiktaş'ın Rosier'i 4-5 milyon Euro verip satın alma planı yok. İlk etapta kiralamak, gelecek sezon ise satın almak üzerine bir plan var. Ancak Fransa'dan takip eden takımlar var, 4-5 milyon Euro verip alabilecek ekipler var.
Leicester City henüz Ghezzal ile bir transfer görüşmesi yapmadı. Bu transfer belirsizliğini koruyor şu aşamada.
'SAKATLIK MADDESİNİ KALDIRIN' DEDİ!
Aboubakar'ın beklentisi yeni sözleşmesinde, 'Sakatlanırsa sözleşmesi feshedilir' gibi maddelerin kaldırılması yönünde. Bazı bonusların kaldırılıp garanti ücret verilmesini istiyor.
Yıllık maaş olarak ise 2 milyon 750 bin Euro ile 3 milyon Euro civarı bir beklentisi var. Beşiktaş yönetimi, takımdaki maaş dengesini bozmak istemiyor.
Aboubakar'a yapılacak teklif revize edilebilir ancak arada yaklaşık 1 milyon Euro civarı fark var. Anlaşma sağlanacaksa bu Beşiktaş'ın önerdiği rakamlara yakın bir yıllık ücrette olacak.
Adem Ljajic'e 1.5-2 milyon Euro civarında teklif gelmesi durumunda Beşiktaş bu teklifi kabul edecek. Yıllık maaşı şu anki şartlarda yüksek. CSKA Moskova ve Arap yarımadasından ilgilenen kulüpler var. Ancak henüz resmi bir teklif yok.