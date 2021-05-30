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Giriş Tarihi: 30.5.2021 18:28 Son Güncelleme: 30.5.2021 18:46

Son dakika: İspanyollar ’nin dev transfer hamlesini duyurdu! ’in yıldızı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İspanyollar Fenerbahçe’nin dev transfer hamlesini duyurdu! Real Madrid’in yıldızı Marcelo…

Son dakika haberi... Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren yönetimi, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın peşinde. Yeni sezonda da 'yla devam edeceği düşünülen sarı-lacivertliler, transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol basınından gelen iddialara göre, 'in Brezilyalı savunma oyuncusu , Fenerbahçe ile anılıyor.

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu tek hedef belirleyecek olan sarı-lacivertliler, ligin zirvesine oynayacak bir kadro oluşturmanın peşinde. Geride kalan sezonun son 10 haftasında takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun da önümüzdeki sezon devam edeceği büyük ölçüdü düşünülürken, sarı-lacivertli yönetim transferde düğmeye bastı.

Real Madrid'de son yıllarda kadrodaki yerini kaybetmeye başlayan Brezilyalı sol bek oyuncusu Marcelo, İspanyol basını tarafından Fenerbahçe'ye yazıldı.

Zinedine Zidane'nın Madrid ekibinden ayrılması ve Marcelo ile aynı mevkide oynayan David Alaba'nın 5 yıllığına İspanyol devine transfer olmasıyla birlikte Marcelo'nun geleceğinin de Madrid'de devam etmeyeceği söylendi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, 14 yıldır Real Madrid forması giyen Marcelo için harekete geçen Fenerbahçe, Marcelo'nun birçok talibinin olmasına rağmen bu transferde güçlü olarak görülüyor.

Transferdeki en büyük engel ise Marcelo'nun 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi olacak. Deneyimli oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtilirken, Marcelo'nun da yeni bir macera arayışı içerisinde Türkiye'yi tercih edebileceği belirtildi.

Real Madrid'den yıllık 12 milyon Euro kazanan Marcelo, İspanya kariyeri boyunca 528 maça çıktı ve 38 gol atıp 101 asist yaptı.

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Son dakika: İspanyollar Fenerbahçe’nin dev transfer hamlesini duyurdu! Real Madrid’in yıldızı Marcelo…
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