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Giriş Tarihi: 30.5.2021 22:18 Son Güncelleme: 31.5.2021 01:42

, 'nın teknik ekibine katıldı

AA
Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibine katıldı

Fransız teknik direktör , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek 'nın teknik ekibinde görev alacak.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Thierry Henry'ye EURO 2020 kadrosunda tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki çalıştırıcının teknik heyetteki görevine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'ın altyapı antrenörü olan Henry, 2016-2018 yıllarında Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Monaco'da yaşayan Henry, 2019'da çalıştırmaya başladığı Montreal Impact'ten şubat ayında istifa etmişti.

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Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibine katıldı
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