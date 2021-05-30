Visca Fener’e yakın

Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca için para + takas formülünü devreye sokan Kanarya, turuncu-lacivertli kulüpten de kolaylık bekliyor
Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı bu transfer döneminde mutlu sonla bitecek gibi. Daha önce Başakşehir'in yüksek bonservis isteklerine takılan transfer için Kanarya tekrar kolları sıvarken, Boşnak yıldızın da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve transfere sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'dedevam etmesinin resmiyete dökülmesi için günsayan Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşınıçok istediği bilinirken, yönetim transferiçin para + takas formülünü düşünüyor.
BAŞAKŞEHİR DE SICAK BAKIYOR
Sarı-lacivertliler bu transferde Başakşehir ile olan iyi ilişkilerine güveniyor. F.Bahçe İrfan Can'ı alırken, TolgaCiğerci için Başakşehir'e sağlanan kolaylığın benzerini bekliyor. İstanbul ekibinin de kadro maliyetini düşürmek istediği ve bu sefer Visca'nın satışına sıcak baktığı ifade edildi.