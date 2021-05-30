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Giriş Tarihi: 30.5.2021

Visca Fener’e yakın

Visca Fener’e yakın

Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan için para + takas formülünü devreye sokan Kanarya, turuncu-lacivertli kulüpten de kolaylık bekliyor

Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı bu transfer döneminde mutlu sonla bitecek gibi. Daha önce Başakşehir'in yüksek bonservis isteklerine takılan transfer için Kanarya tekrar kolları sıvarken, Boşnak yıldızın da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve transfere sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'de devam etmesinin resmiyete dökülmesi için gün sayan Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını çok istediği bilinirken, yönetim transfer için para + takas formülünü düşünüyor.

BAŞAKŞEHİR DE SICAK BAKIYOR
Sarı-lacivertliler bu transferde Başakşehir ile olan iyi ilişkilerine güveniyor. F.Bahçe İrfan Can'ı alırken, Tolga Ciğerci için Başakşehir'e sağlanan kolaylığın benzerini bekliyor. İstanbul ekibinin de kadro maliyetini düşürmek istediği ve bu sefer Visca'nın satışına sıcak baktığı ifade edildi.

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Visca Fener’e yakın
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