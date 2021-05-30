Visca Fener’e yakın

Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı bu transfer döneminde mutlu sonla bitecek gibi. Daha önce Başakşehir'in yüksek bonservis isteklerine takılan transfer için Kanarya tekrar kolları sıvarken, Boşnak yıldızın da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve transfere sıcak baktığı belirtildi.Sarı-lacivertliler bu transferde Başakşehir ile olan iyi ilişkilerine güveniyor.İstanbul ekibinin de kadro maliyetini düşürmek istediği ve bu sefer Visca'nın satışına sıcak baktığı ifade edildi.