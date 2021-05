Akıncı ruhuyla Londra’ya

Gine ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, iyi oyunu geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Sürekli neler yapabileceklerini konuştuklarını belirten tecrübeli hoca şunları söyledi:1 Haziran'da kampımız bitecek, 2 Haziran'da buradan ayrılacağız.Neler yaptık? Oyunumuzu gözden geçirdik, neler yapacağımızı konuştuk.4 oyuncu aramızdan ayrılacak. Üzüntü verici, zor bir karar.Oyuncularımız geriye bakınca kendileriyle gurur duyabilir. Kişilikleri, yetenekleri ile birleşince olumlu işler oluyor. Ama eksikleri de görüp bunları gidermeliyiz.Gruptan çıkmak için olağanüstü gayretli olacağız.Orta sahada tüm oyuncular değişecek, forvette de 2 değişiklik düşünüyorum.Londra'yı seviyoruz. İnşallah orada oluruz (EURO 2020 finali). Hedefimiz orası. Ama sadece işimizi yapmak istiyoruz. Şu an övgülerle ilgilenmiyoruz.denmesini istiyoruz. Gözler oyuncularımıza çevrilsin istiyoruz. Bunlar öncü, akıncı. Amacımız yeni nesillerin önünü açmak.İlk hazırlık maçında Alanya'da Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız ikinci provasını Gine'ye karşı yapacak. Antalya Stadı'ndaki mücadele 20:00'de başlayacak. Çarşamba günü EURO 2020 ikinci etap çalışması için Almanya'nın yolunu tutacak Türkiye, burada perşembe akşamı Moldova ile son hazırlık maçını oynayacak.GİNE Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Six, dünkü basın toplantısında Türkiye'ye övgü yağdırdı. A Milli Takım'ın Şenol Güneş ile büyük bir gelişim gösterdiğini kaydeden Six, "Yarın (bugün) belki de EURO 2020'nin şampiyonuna karşı oynayacağız. Türkiye'de oynamış ilk Avrupalı futbolculardan biriyim. Bu ülkenin futbolunun yıllar içinde nasıl geliştiğini, ne kadar iyi düzeye geldiğini gözlemleyebildim. Maça Avrupa şampiyonuna karşı oynuyormuş gibi bir mantaliteyle çıkmak istiyoruz" diye konuştu.Juventus'un ünlü kalecisi Buffon'dan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e jest geldi. 43 yaşındaki efsane, imzaladığı formasını takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla, kendisi gibi eski bir kaleci olan ve 1112 dakikalık gol yememe rekoru 1978-79 sezonundan bu yana kırılamayan Güneş'e gönderdi.