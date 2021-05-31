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Giriş Tarihi: 31.5.2021 10:18

: müziğini duymak çok güzel

DHA
Ersin Destanoğlu: Şampiyonlar Ligi müziğini duymak çok güzel

Genç yaşına rağmen 'ta başarılı bir sezon geçiren , geride kalan sezonu değerlendirirken, ve milli takım hedefleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Destanoğlu,  "Şampiyonlar Ligi bambaşka. O sahada olmak, o müziği duymak çok güzel. İnşallah ülkemizi orada çok iyi temsil edeceğiz" dedi.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, hem milli takım hedefi, hem de siyah beyazlı takımla kazanılan çifte kupalı sezon hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ZORLU SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
Sezonu siyah beyazlı takımla çifte kupayla kapatmalarını değerlendiren Destanoğlu,"Sezon başında takımda oynamanın heyecanı vardı ama son haftalarda daha çok heyecanlıydım. Şampiyonluk son dakikaya kaldı, böyle daha anlamlı oldu ve bizim için zor bir sezondu. 3 günde bir maç oynadık, pandeminin de verdiği zorluklar vardı. Zorlu geçen sezonu çifte kupayla tamamladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"NEREDE OLURSAM OLAYIM MİLLİ TAKIM ARMASINI TAŞIMAK ÖNEMLİ"
Ümit Milli Takım ya da A Takım fark etmeksizin milli takım logosunu taşımanın önemine vurgu yapan 20 yaşındaki kaleci, "Şu an Ümit Milli Takım'dayım ve milli takım armasını taşıyorum. Nerede olursam olayım bu armayı taşımak çok önemli. A Milli Takım'a çağrılmak her genç oyuncunun hayali. Şimdi Rıdvan kardeşim orada ve inşallah takım olarak güzel de bir performans gösterecekler. Bu kadar çok kalecinin oraya aday gösterilmesi ülke adına çok güzel. Uzun süre bunun sıkıntısın çektik ve şu an mili takıma aday olabilecek 5-6 kalecimiz var" diye konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ BAMBAŞKA"
Gelecek sezon Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması için de Destanoğlu, "Şampiyonlar Ligi bambaşka. O sahada olmak, o müziği duymak çok güzel. İnşallah ülkemizi orada çok iyi temsil edeceğiz" dedi

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Ersin Destanoğlu: Şampiyonlar Ligi müziğini duymak çok güzel
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