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Giriş Tarihi: 31.5.2021 21:36 Son Güncelleme: 31.5.2021 21:37

'a imza atması beklenen 'ya veda etti!

Galatasaray'a imza atması beklenen Aytaç Kara Kasımpaşa'ya veda etti!

Bir süredir ile anılan ve transfer sezonunun başlamasıyla birlikte sarı-kırmızılılara imza atması beklenen , 'ya veda etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla Kasımpaşa'ya teşekkür eden 28 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Sezon başından bu yana adı Galatasaray ile anılan ve transfer sezonunun açılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılara imza atması beklenen Aytaç Kara, sosyal medya hesabından Kasımpaşa'ya veda etti.

Kasımpaşa'yla bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı alan 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş maçının ardından kadro dışı kalmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tekrar gündem olan Aytaç Kara, "Herşey için teşekkürler Kasımpaşa." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'a imza atması beklenen Aytaç Kara Kasımpaşa'ya veda etti!
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