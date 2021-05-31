Sezon başından bu yana adı Galatasaray ile anılan ve transfer sezonunun açılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılara imza atması beklenen Aytaç Kara, sosyal medya hesabından Kasımpaşa'ya veda etti.
Kasımpaşa'yla bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı alan 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş maçının ardından kadro dışı kalmıştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tekrar gündem olan Aytaç Kara, "Herşey için teşekkürler Kasımpaşa." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a imza atması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti. https://t.co/NmINR4Fj1Z— Sabah Spor (@sabahspor1) May 31, 2021