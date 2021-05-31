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Giriş Tarihi: 31.5.2021 16:23

'da dönemi bitti

İHA
Karşıyaka'da İbrahim Cezayir dönemi bitti

Misli.com 3. Lig ekiplerinden , Teknik Direktör ile yollarını ayırdı. Karşıyaka’nın 2. yarının son 14 maçında takımın başına geçen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Cezayir’in yerine teknik direktörlük için ile anlaşılması bekleniyor.

Misli.com 3. Lig'de sezonu hedefsiz tamamlayan Karşıyaka, Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü İbrahim Cezayir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze göstermiş olduğu emekler için Cezayir'e teşekkür ediyor, sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Karşıyaka'nın 2. yarının son 14 maçında takımın başına geçen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Cezayir'in yerine teknik direktörlük için Ender Alkan ile anlaşılması bekleniyor.

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Karşıyaka'da İbrahim Cezayir dönemi bitti
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