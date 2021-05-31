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Giriş Tarihi: 31.5.2021

Kupa koleksiyoncusu

UĞUR ÇEM
Kupa koleksiyoncusu

Abramovich Chelsea’ye 18 yılda 17 kupa kazandırırken, Rus milyarderden sonra Maviler’in istikrarını yakalayabilen bir başka İngiliz ekibi bulunmuyor

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez kupaya uzanan Chelsea, büyük bir başarıya imza attı. İngiliz ekibini 2003'te 10 dakika içinde satın alan Roman Abramovich, emeğinin karşılığını yıllar geçtikçe alıyor. İlk sezonunda kulübün üzerinde bulunan 80 milyon Sterlin'lik temditli borcu kapatan Rus milyarderin 18 yılda Chelsea'ye kattıkları şöyle:
18 yılda 15 teknik adamı başa getiren Abramovich, transferlere 2 milyar Sterlin (yaklaşık 24 milyar TL) harcadı. Neredeyse her sene rekor denilebilecek bir ismi Chelsea'ye kattı.
Rus iş adamı, İngiliz ekibini aldıktan sonra Premier Lig'de 'Big Six' kulüpleri arasında en fazla kupayı alan takım oldu. 5 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 5 FA Cup, 3 Lig Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Manchester City 13, Manchester United 13, Arsenal 6, Liverpool 5, Tottenham ise 1 kupada kaldı.
Abramovich en fazla Mourinho ile çalıştı. Portekizli hoca her ne kadar eleştirilse de Maviler'in müzesine 7 kupa kazandırdı. Ancelotti, Conte, Di Matteo ise 2'şer kupa ile onu takip etti.

TUCHEL G.SARAY'A GELİYORDU
4 ay önce Chelsea'nin başına geçen teknik direktör Thomas Tuchel tarihi bir başarı elde eldi. İngiliz ekibini ligde 9. sıradan ilk 4'e sokan ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Alman teknik direktörün yolu neredeyse Galatasaray'a düşüyordu. 2013-14 sezonunun bitimiyle Roberto Mancini ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Tuchel ile büyük ölçüde anlaşmış ancak sonrasında tecrübeli hoca, Alman ekibi Mainz'dan yeni ayrıldığını gerekçe gösterip bir süre dinlenmek istediğini belirterek gelemeyeceğini bildirmişti.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Chelsea sonuna kadar hak etti
Lig ve kupada Guardiola'yı deviren Tuchel, Şampiyonlar Ligi finalinde de bir zamanlar ağzı açık taktiklerini dinlediği teknik adamı mat etmeyi başardı. Chelsea modern futbolun her inceliğini sahaya koydu. Alan bırakmayan takım defansı, dikine hücuma hızlı çıkan ve orta sahada boş topları rakibe bırakmayan, sürekli oyunun içinde kalan bir 11... Guardiola'nın Sterling sevdası pahalıya patladı. Kevin de Bruyne'nin bir saat sonunda sakatlanıp çıkması da elbette talihsizlik ama finali izleyen futbolseverler sonuna kadar Chelsea'nin hak ettiği bir finali izlediler. Kante'yi ise kelimelerle tarif edebilmek mümkün değil. O her teknik adamın rüyası, aynı zamanda her orta sahanın da kâbusu

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Kupa koleksiyoncusu
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